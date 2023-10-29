به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس امری یکشنبه شب در هفتمین جلسه شورای اداری شهرستان بانه اظهار کرد: مراسم‌های ما باید مردمی باشند چراکه مردم آگاه هستند و بهترین فرصتی که اکنون در اختیار داریم خدمت به مردم است و اگر ما صادقانه به مردم خدمت کنم مردم از ما جلوتر خواهند بود.

وی افزود: عزت و سربلندی ایران اسلامی در بین مجامع و در دنیا، مرهون مجاهدت‌ها و آموخته‌های شاگردان مکتب حاج قاسم سلیمانی و رزمندگان جبهه مقاومت است.

وی در ادامه با اشاره به حملات ناجوانمردانه و کودک کشی رژیم صهیونیستی اضافه کرد: دشمن تمرکز خود را از دست داده و چاره‌ای جز کشتن زن و بچه‌ها ندارد و پیروزی نهایی، سپاه حق علیه باطل خواهد بود.

فرماندار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بانه گفت: در سند اعتلای بسیج آمده و به قدیم رجعت کنیم و در قدیم حرف ریش سفیدها سند بود که تشکیل محله‌های اسلامی یکی از برنامه‌های مهم محسوب می‌شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش زیادی از مشکلات مردم با تشکیل محله‌های اسلامی و کمک ریش‌سفیدان حل می‌شود و برای تشکیل محله اسلامی نیازی به همکاری همگانی است.

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