پروژه آبرسانی از چشمه هفتیان مشکل کم آبی تفرش را رفع می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عزت‌اله آمری عصر یکشنبه در جریان اردوهای راهیان پیشرفت و بازدید از طرح آبرسانی به شهر تفرش و روستاهای مسیر از چشمه هفتیان اظهار کرد: پیرو منویات مقام مقام معظم مبنی بر تبیین مردم در راستای پیشرفت‌هایی که در کشور با تعامل و هم افزایی مدیران جهادی و انقلابی حاصل شده است و هدف از این بازدید میدانی در خصوص روند پیشرفت جهاد آبرسانی به منطقه صعب‌العبور تفرش است.

وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این طرح در حال حاضر ۶۶ درصد است، افزود: طرح آبرسانی به روستای تفرش و روستاهای مسیر از چشمه هفتیان به دلیل شرایط توپوگرافی مسیر به لحاظ پیچیدگی همچنین با توجه به مسیر کوهستانی و شرایط دشوار کاری در منطقه کوهستان و بعد مسافت به یکی از ابر پروژه‌های ملی در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان مرکزی گفت: اکنون پیشرفت فیزیکی طرح آبرسانی به شهر تفرش و روستاهای مسیر از چشمه هفتیان ۶۶ درصد است و تاکنون سه هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای این اجرای این طرح هزینه شده است.

آمری ادامه داد: تکمیل این طرح در راستای رفع مشکل کم آبی شهر تفرش و ۴۰ روستای در مسیر از چشمه هفتیان نیازمند سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار است که انتظار است این مهم مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مجری و مشاور این طرح بزرگ آبرسانی نیز بیان کرد: طرح آبرسانی به روستاهای تفرش یکی از پیچیده‌ترین طرح‌های ملی است و هدف از اجرای این طرح انتقال ۱۵۰ لیتر بر ثانیه آب است که ۱۰۰ لیتر برثانیه برای تأمین آب شرب تفرش و ۵۰ لیتر بر ثانیه برای روستاهای اطراف است.

علی مصلح آبادی افزود: طول خطوط اصلی طرح آبرسانی به شهرستان تفرش و روستاهای مسیر از چشمه هفتیان ۶۵ کیلومتر از جنس فلزی به قطرهای ۴۰۰-۸۰۰ میلیمتر و طول خطوط فرعی ۱۰۰ کیلومتر از چنس پلی اتیلن و گالوانیزه به قطرهای ۲۵۰-۶۳ میلیمتر است.

وی عنوان کرد: در طرح آبرسانی به روستای تفرش ۲۸ باب مخزن ذخیره به ظرفیت کل ۱۵ هزار و ۹۱۰ متر مکعب از جنس بتن ارمه، هشت ایستگاه پمپاژ شامل چهار ایستگاه خط اصلی و چهار ایستگاه خط فرعی پیش بینی شده است.

مجری و مشاور طرح ادامه داد: نصب شیرآلات ایستگاه پمپاژ جفتان، مخزن تعادلی و فشار شکن روستای نقوسان، مخزن تعادلی و شکارشکن روستای طریزآباد، مخزن هزار متر مکعبی روستای قزل قاش، چشمه هفتیان و مسیر خط انتقال، حوضچه پشت مخزن ایستگاه پمپاژ جفتان از جمله اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح آبرسانی به شهرستان تفرش و روستاهای مسیر از چشمه هفتیان است.

مصلح آبادی گفت: در این طرح برق‌رسانی به طول حدود ۶۵ کیلومتر برای تأمین چهار و ۲ دهم مگاوات ساعت با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان انجام شده است، همچنین در این طرح آبرسانی به تفرش و ۴۰ روستای در مسیر خط انتقال با جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر در دستور کار قرار دارد



وی بیان کرد: ایستگاه‌های پمپاژ جفتان، نقوسان، طریزآباد و قزلجه از جمله ایستگاههای واقع شده در مسیر طرح آبرسانی به شهر تفرش از چشمه هفتیان است.