ارتش رژیم صهیونیستی دست به دامن نیروهای ویژه کشورهای جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که نیروهای کماندوی کانادایی برای حفاظت از سفارت کانادا در اراضی اشغالی به سر می‌برند.

بر اساس اذعان این رسانه‌ها، نیروهای کانادایی مذکور به همراه نیروهای ویژه کشورهای دیگر به ارتش رژیم صهیونیستی مشاوره نظامی می‌دهند.

از سوی دیگر منابع رسانه‌ای عبری زبان گزارش دادند که در جریان واژگون شدن یک تانک در شمال فلسطین اشغالی یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده است.

در جریان واژگونی این تانک سه نظامی صهیونیست دیگر نیز زخمی شده‌اند. ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته در تازه‌ترین بیانیه خود، شمار اسرای صهیونیست در غزه را ۲۳۹ نفر اعلام کرد.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که یک نظامی دیگر این رژیم در درگیری با مبارزان مقاومت کشته شده است.

بدین گونه بر اساس آمار رسمی اعلام شده توسط رژیم صهیونیستی، تاکنون ۳۱۱ نظامی ارتش این رژیم در نبرد طوفان الاقصی کشته شدند.

البته این آمارهایی است که صهیونیست‌ها تاکنون به طور رسمی تأیید کردند و شمار حقیقی کشته‌ها به مراتب بیشتر از این است.