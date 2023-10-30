به گزارش خبرگزاری مهر، محمد وحیدی یکی از مهمترین بندهای ارجاعی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه را افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: مقرر بود از این محل درآمدی، ۷۰ درصد در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای پیشبرد طرحهای عمرانی و ۳۰ درصد به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس اختصاص پیدا کند تا به بازسازی و مقاوم سازی مدارس تخریبی اختصاص پیدا کند.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان در صحن علنی به افزایش مالیات رأی منفی دادند که البته تصمیمی کاملاً درست بود ولی به تبع آن، محل هزینهای این مصوبه برای بازسازی و مقاوم سازی مدارس فرسوده نیز حذف شده است که باید برای احیای این محل چاره اندیشی شود.
با اعتبارات عادی مقام سازی و بازسازی مدارس ۳۰۰ سال به طول میانجامد
وی تصریح کرد: بر اساس آمار، ۳ میلیون دانشآموز در مدارس تخریبی در حال تحصیل هستند که اگر با اعتبارات فعلی بخواهیم بازسازی و مقاومسازی این مدارس را انجام دهیم به بیش از ۳۰۰ سال زمان نیاز داریم، یعنی عملاً هیچ امیدی به مقامسازی مدارس تخریبی وجود ندارد.
وحیدی با بیان اینکه انتظار داریم با همکاری دولت، محلی برای این موضوع مهم در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شود، گفت: لازم است در بودجه سالیانه رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفت تا علاوه بر بازسازی و مقاومسازی مدارس، پروژههای خیرساز نیز به اتمام برسند.
زلزلهای مانند زمین لرزههای اخیر افغانستان جان دانش آموزان را به خطر میاندازد
نایب رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: بر اساس برآوردها ۱۰۰ هزار مدرسه در کشور نیاز به مقاومسازی و بازسازی دارد و این موضوع به این دلیل حائز اهمیت است که اگر زلزلهای مانند زمین لرزههای اخیر افغانستان در کشور داشته باشیم، جان بسیاری از دانش آموزان به خطر خواهد افتاد.
۵ هزار پروژه خیرساز نیمه تمام رها شده است / خیرین سهم خود را پرداخت کردند
وی اضافه کرد: از سوی دیگر علاوه بر مدارس خطر آفرین، در شرایط کنونی تعداد ۵ هزار پروژه مدرسه خیرساز داریم که به صورت نیمه کاره رها شدهاند به نحوی که خیرین سهم ۵۰ درصدی خود را پرداخت ولی به دلیل عدم پرداخت سهم از جانب دولت، پروژه نیمه تمام باقی مانده است و این مسئله به نارضایتی خیرین و کاهش استقبال آنها از مدرسهسازی میشود.
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