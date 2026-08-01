بیجار: حقابه سیستان باید با مدیریت واحد پیگیری شود

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیجار در حاشیه بازدید رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست از سد جریکه و روستای کوهک اظهار کرد: تأمین آب در منطقه سیستان تنها به آب شرب محدود نمی‌شود و بخش‌های کشاورزی، گلخانه‌ها، صنعت و محیط‌زیست نیز به این منبع وابسته هستند؛ از این رو مدیریت آب موجود با حساسیت ویژه انجام می‌شود.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به آثار احداث بند کمال‌خان بر وضعیت رودخانه هیرمند بیان کرد: پس از بهره‌برداری از این بند، میزان آب ورودی به سیستان کاهش یافته و این موضوع تأمین حقابه و مدیریت منابع آبی منطقه را با دشواری‌های بیشتری مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه افغانستان ظرفیت قابل توجهی برای ذخیره آب در اختیار دارد، ادامه داد: تحقق حقابه ایران تنها از مسیر اجرای دقیق معاهده هیرمند و همکاری مشترک امکان‌پذیر است.

بیجار با اشاره به مدیریت آب در سال جاری گفت: با همکاری مردم، مسئولان محلی و دستگاه‌های ملی از جمله وزارت نیرو و وزارت امور خارجه، آب رهاشده در رودخانه هیرمند به‌گونه‌ای مدیریت شد که ضمن تأمین نیازهای ضروری، رضایت نسبی مردم نیز حفظ شود، اما تداوم این شرایط در سال‌های آینده قطعی نیست.

وی تأمین آب شرب منطقه سیستان را نخستین اولویت استان دانست و افزود: اگر آب شرب پایدار تأمین نشود، ماندگاری جمعیت در منطقه سیستان با مشکل روبه‌رو خواهد شد و پس از آن نیز باید نیاز بخش‌های تولیدی، گلخانه‌ها، صنعت، کشاورزی و محیط‌زیست مورد توجه قرار گیرد.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین با انتقاد از پراکندگی مسئولیت‌ها در پیگیری حقابه هیرمند اظهار کرد: موضوع حقابه نباید به صورت جزیره‌ای دنبال شود و لازم است یک متولی واحد با هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول، این مطالبه ملی را پیگیری کند.