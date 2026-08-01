ثبت بالاترین آمار ماهانه شهدا در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، آمارهای ارائه شده از سوی مرکز بهداشت فلسطین در غزه از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی طی ماه گذشته میلادی حکایت دارد.

وزارت بهداشت غزه در بیانیه ای اعلام کرد: طی ماه گذشته میلادی، ما ۱۵۲ مورد شهید ثبت کردیم که از ابتدای سال میلادی، بالاترین آمار ماهانه تعداد شهداست.

بر اساس این بیانیه، از بین شهدا، ۲۱ نفر کودک، ۱۴ زن و ۴ نفر نیز فرد مسن وجود دارد و این حجم حملات به شهروندان غیرنظامی را منعکس می‌کند.

این درحالی است که ساعاتی قبل، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، پیکر ۸ شهید و ۷۶ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از میان شهدا، ۷ نفر به تازگی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند و یک نفر نیز بر اثر شدت جراحات پیشین شهید شده است.

هنوز شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی تاکنون قادر به دسترسی به آنان نبوده‌اند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، ۱۲۲۲ فلسطینی به شهادت رسیده و ۴۰۵۳ نفر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۰۴ شهید در این مدت از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۳۴۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۴ هزار و ۱۶۲ نفر افزایش یافته است.

وزارت بهداشت غزه همچنین از جان باختن یک فلسطینی دیگر بر اثر فروریختن ساختمان خبر داد که با احتساب وی، شمار قربانیان حوادث ناشی از ریزش ساختمان‌ها به ۳۳ نفر افزایش یافت.