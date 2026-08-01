به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس عکسی که خبرگزاری رویترز در جریان جلسه کابینه دونالد ترامپ در «کمپ دیوید» ثبت کرده است، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا دیروز جمعه فهرستی از «اقدامات مورد نظر» را به نمایش گذاشت که نشان می‌داد او در حال بررسی خرید ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار ین ژاپن توسط کشورش بود.

این تصویر که از پشت شانه بسنت و در بخش علنی (قابل انتشار) جلسه گرفته شده، یادداشتی را در کمپ دیوید نشان می‌دهد که در آن عبارت «اقدامات مورد نظر» با خطی در زیر آن نوشته شده و در ادامه عبارت «خرید ین ژاپن (JPY) به ارزش ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار» آمده است.

هیچ نوشته دیگری در این یادداشت دیده نمی‌شود و نوشته مربوط به نام بسنت نیز روی میز کنفرانس کمپ دیوید، درست بالای همان یادداشت قابل مشاهده است. این عکس در ساعت ۱۱:۳۳ به وقت شرقی (۱۵:۳۳ به وقت بین المللی) گرفته شد.

سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره محتوای این یادداشت یا اینکه آیا خزانه‌داری روز جمعه برای تقویت ارزش ین در برابر دلار مداخله کرده است یا خیر، پاسخی نداد.