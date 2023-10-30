برگزاری ۱۹ برنامه هفته بسیج دانش آموزی در دیر

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین جهانگیری صبح دوشنبه در آئین نواختن زنگ ایثار و شهادت در دبیرستان نمونه دولتی شهدا شهر دیر با گرامیداشت یاد شهدای غزه، اظهار داشت: فاجعه بزرگ نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه را به ملت‌های مسلمان جهان تسلیت می گویم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دیر با گرامیداشت یاد شهدای دانش آموز به ویژه شهید فهمیده، افزود: به فرموده امام راحل شهید محمدحسین فهمیده رهبر و الگوی ما است.

وی به برنامه هفته بسیج دانش آموزی در شهرستان دیر اشاره و بیان کرد: امروز با نواختن زنگ ایثار و شهادت هفته بسیج دانش آموزی با شعار «نظم نوین جهانی با نسل آرمانی» شروع می‌شود.

جهانگیری با بیان اینکه برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی با سه رویکرد نشاط آفرینی، امیدآفرینی و هویت ملی در دستور کار قرار داد، ادامه داد: امسال در هفته بسیج دانش آموزی ۱۹ عنوان برنامه در شهرستان دیر برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: یادواره شهدای معلم و دانش آموز ، اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور، مسابقات متنوع فرهنگی، ترویج جهاد تبیین در مدارس، زنگ ایثار و شهادت، زنگ استکبارستیزی، دوره‌های آموزشی پدافند غیرعامل و حضور دانش آموزان و فرهنگیان در مراسم ۱۳ آبان از جمله برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی در شهرستان دیر است.