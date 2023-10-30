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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۱۵

فرماندار خاش خواستار شد؛

انسجام همگانی علیه استکبار جهانی در ۱۳ آبان

انسجام همگانی علیه استکبار جهانی در ۱۳ آبان

خاش- فرماندار خاش،گفت: با توجه به حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و قتل عام مردم،۱۳آبان فرصت بسیار مغتنمی برای تشکیل یک انسجام بی نظیر علیه استکبار جهانی و حامیانش است.

صاحب گل صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و بمباران مناطق مسکونی و نسل کشی فضای مقدس جریان ضد استکباری را در همه آحاد و اقشار خصوصاً مسلمین جهان ایجاد کرده، بنابراین این فضا را قدر بدانیم و به تبیین جنایات ضد بشری استکبار و رژیم صهیونیستی برای نسل جوان و نوجوان، بپردازیم.

فرماندار خاش بر ضرورت و اهمیت نوآوری و خلاقیت در برگزاری هرچه باشکوه‌تر راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان تاکید و اظهار کرد: حضور گسترده اقشار مختلف مردم، بسیج دانش آموزی، دانشگاه‌ها، فضاسازی محیطی، مکان و زمان برگزاری راهپیمایی و پوشش خبری صدا و سیما و اصحاب رسانه در انعکاس خبرها بسیار مهم است.

کد مطلب 5925285

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