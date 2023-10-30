انسجام همگانی علیه استکبار جهانی در ۱۳ آبان

صاحب گل صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و بمباران مناطق مسکونی و نسل کشی فضای مقدس جریان ضد استکباری را در همه آحاد و اقشار خصوصاً مسلمین جهان ایجاد کرده، بنابراین این فضا را قدر بدانیم و به تبیین جنایات ضد بشری استکبار و رژیم صهیونیستی برای نسل جوان و نوجوان، بپردازیم.

فرماندار خاش بر ضرورت و اهمیت نوآوری و خلاقیت در برگزاری هرچه باشکوه‌تر راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان تاکید و اظهار کرد: حضور گسترده اقشار مختلف مردم، بسیج دانش آموزی، دانشگاه‌ها، فضاسازی محیطی، مکان و زمان برگزاری راهپیمایی و پوشش خبری صدا و سیما و اصحاب رسانه در انعکاس خبرها بسیار مهم است.