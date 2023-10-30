شویگو: اوکراین در ضدحملاتش ۹۰ هزار نیرو از دست داده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه با اشاره به تلاش مذبوحانه آمریکا برای حفظ هژمونی خود در جهان، گفت که ارتش اوکراین از آغاز ضدحملات علیه مسکو در ماه ژوئن، بیش از ۹۰ هزار تن از پرسنل نظامی خود را از دست داده است.

شویگو که در دهمین مجمع امنیتی شیانگ‌شان چین صحبت می‌کرد، گفت: واشنگتن در تلاش برای نیل به برتری و سلطه ژئوپولیتیکی، نظامی و راهبردی همه‌جانبه، در حال تضعیف و از بین بردن بنیان‌های امنیتی بین‌المللی است. ائتلاف ناتو تحت رهبری آمریکا سال‌ها منافع امنیتی مشروع روسیه را نادیده انگاشته و با لجاجت در پی گسترش بوده و در نهایت مسکو را به اعمال «اقدمات متقابل» در اوکراین اجبار کرد.

وی تاکید کرد: غرب نیز در واکنش با به‌راه انداختن جنگ هیبریدی علیه ما، آشکارا مسیر تحمیل «شکست راهبردی» به روسیه را در پیش گرفته است. آن ها از اوکراین به‌عنوان «دژکوب» سواستفاده کردند و کی‌یف صرفاً نقش کالای مصرفی را بازی می‌کند.

با این حال، به گفته شویگو، ضدحملات کی‌یف که مدت‌ها در بوق و کرنای رسانه‌ای شده بود، به‌رغم تسلیحات و حمایت غرب شکست خورده و بیش از ۹۰ هزار سرباز مرده و حدود ۶۰۰ دستگاه تانک و تقریباً یک هزار و ۹۰۰ زره‌پوش ویران‌شده روی دست آن ها گذاشته است.

وی تصریح کرد: تحولات ناگهانی اخیر در روابط بین‌الملل، در راستای تقویت نظام چندقطبی اجتناب‌ناپذیر است.