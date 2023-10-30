پویش «حریفت منم» نماد حمایت مردم آزاده ایران از آرمان فلسطین است

حجت الاسلام و المسلمین حسن قانع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مساله فلسطین و افشای جنایات رژیم اسرائیل از دیرباز اصلی‌ترین آرمان رهبران دینی جهان و اولویت اصلی جهان اسلام بوده است گفت: پرچمداری این آرمان را نیز سال‌ها پیش امام راحل (ره) در دست گرفتند و سپس به نایب خود، رهبر معظم انقلاب سپردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس خاطرنشان کرد: امام راحل سال ۵۹ در مصاحبه با نشریه تایم اشاره کردند که اختلاف میان اسرائیل و فلسطینیان تنها یک اختلاف سیاسی یا چالش اجتماعی نیست بلکه یک رژیم جعلی و ظالم دست به غصب سرزمین فلسطینیان زده و نقشه شومش نیز این است که پس از تثبیت سلطه خود بر فلسطین، بر کل منطقه سیطره یابد.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: در واقع حضور اسرائیل در منطقه چالشی ضد انسانی و ضد اسلامی برای مسلمین و تمام دنیا است و مساله فلسطین نماد تقابل میان ظالم و مظلوم شده است.

وی خاطرنشان کرد: کشورهایی که پی سازش میان فلسطین و رژیم صهیونیستی هستند از پایه این مساله را درک نکرده‌اند و از همین رو امام خمینی (ره) تاکید داشتند که ما یهودستیز نیستیم بلکه مساله فلسطین غصب خانه‌های مردم فلسطین توسط یک رژیم غاصب جنایتکار است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: تجربه چند دهه نشان داده که تنها راه نجات و تنها علاج مردم فلسطین استفاده از زبان قدرت، مقاومت قاطع و مسلحانه و مقابله با این ظلم است.

وی تشریح کرد: از ۱۹۴۸ میلادی که این رژیم منحوس تأسیس شد تا سال ۱۹۸۰ میلادی مدام اسرائیل، اعراب و فلسطینیان را شکست داده و بر گستره حکومت غاصب خود افزود اما با وقوع انقلاب شکوهمند ایران اسلامی و آغاز مقاومت مردم فلسطین نه تنها این پیشروی‌ها متوقف شد بلکه بسیاری از مناطق اشغال شده نیز از اسرائیل پس گرفته و جنوب لبنان نیز تخلیه شد و اینجا بود که وعده قرآن کریم یعنی «اشدا علی الکفار رحما بینهم» محقق شد.

حجت الاسلام و المسلمین قانع خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب دو عامل تعیین کننده برای آینده فلسطین برشمرد که اولین آن مقاومت درون سرزمین‌های اشغالی توسط مردم فلسطین بود که مقاومت مردم کرانه باختری و غزه و تقویت خط جهاد اسلامی علیه این اشغالگری شوم را شامل می‌شد و عامل تعیین کننده دوم نیز حمایت جهانی از محور مقاومت و حمایت مردم کشورهای مسلمان از آرمان فلسطین بود که دشمن برای مقابله با این راهبرد و تضعیف حمایت جهانی از فلسطین، دست به نقشه شوم عادی‎‌سازی روابط با اسرائیل زد.

وی گفت: امیدواریم هرچه سریع‌تر شاهد پاک شدن منطقه از لوث وجود آمریکا و اسرائیل و تحقق امنیت‌پایدار و گسترش ایمان دینی باشیم که البته همه اینها به اراده خود مردم منطقه بستگی دارد و اگر اراده انسانی در راستای دستیابی به آرمان‌های تعالی یافته متحد و تجمیع شود معجزه اجتماعی رخ می‌دهد و جریانی شکل می‌گیرد که نسخه‌های حکمرانی شیطانی را باطل می‌کند و نوید یک حکمرانی الهی و اسلامی را می‌دهد.

وی در پایان گفت: در راستای اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین و متحد کردن اراده مسلمین و همت آزادی خواهان جهان نسبت به نابودی اسرائیل اخیراً سازمان تبلیغات اسلامی پویشی مجازی به نام «حریفت منم» را از حدود دو هفته پیش پایه‌ریزی کرده که جزئیات آن در سایت www.alaqsastorm.com آمده است.

حجت الاسلام قانع افزود: تاکنون نزدیک به ۷ میلیون نفر در این پویش شرکت کرده و ضمن اعلام آمادگی همیشگی جمهوری‌اسلامی جهت حمایت از آرمان فلسطین، از زبان مردم ایران ندای آزادیخواهی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین را به گوش جهانیان به خصوص مردم مظلوم غزه و فلسطین رسانده‌اند.