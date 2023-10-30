برگزاری رویداد هنری زیتون زخم خورده در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر نعمتی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در کشتار مظلومانه مردم بی‌دفاع فلسطین، رویداد هنری زیتون زخم خورده طی روزهای نهم تا یازدهم آبان‌ماه برگزار می‌شود، گفت: این رویداد هنری قرار است با حضور هنرمندان و دانشجویان رشته گرافیک در محل موزه کارخانه کبریت زنجان برگزار شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد هنری، اظهار کرد: این رویداد با هدف واکنش هنرمندانه هنرمندان تجسمی استان نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی و کشتار مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و نیز تولید آثار هنری در این موضوع و شناسایی و جذب هنرمندان توانمند رشته گرافیک و کاریکاتور در زنجان برگزار می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان زنجان با یادآوری اینکه در این رویداد که در قالب گرافیک و کاریکاتور برگزار خواهد شد، هنرمندان جوان زنجان به تولید و خلق آثاری در موضوعات و محورهای متعدد در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و مظلومیت مردم فلسطین با زبان هنر خواهند پرداخت، تصریح کرد: این رویداد طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در محل موزه کارخانه کبریت زنجان برگزار می‌شود.

نعمتی با بیان اینکه مراسم اختتامیه و تجلیل از خالقان آثار منتخب این رویداد روز پنجشنبه با حضور هنرمندان، مسئولان و خانواده هنرمندان برگزار خواهد شد، ادامه داد: فراخوان این رویداد در سایت و کانال‌های حوزه هنری منتشر شده و هنرمندان و علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد می‌توانند ۵ نمونه اثر و رزومه هنری خود را به دبیرخانه این رویداد ارسال و ثبت‌نام کنند.

رئیس حوزه هنری استان زنجان در ادامه با اشاره به اینکه اساتید و داوران این رویداد پس از بررسی رزومه‌ها و آثار متقاضیان، نفرات منتخب را تعیین و هنرمندان به صورت حضوری طی دو روز به خلق اثر خواهند پرداخت، عنوان کرد: آثار منتخب این رویداد علاوه بر عرضه و توزیع در فضای مجازی به صورت نمایشگاه خیابانی نیز در سطح شهر مورد بهره‌برداری و بازدید عموم قرار خواهد گرفت.

نعمتی با بیان اینکه در این رویداد علاوه بر حضور اساتید استانی از حضور اساتید ملی نیز استفاده خواهد شد، خاطرنشان کرد: در پایان این رویداد علاوه بر خرید و حمایت از آثار منتخب، به سه اثر برگزیده رتبه‌های اول تا سوم جوایز نقدی پرداخت می‌شود.