به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد انتفاضه هنر با هدف ابراز همدردی با مردم مظلوم فلسطین و به تصویر کشیدن جنایات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی توسط معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مرکز رسانه ای معیار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در ۱۰ رشته ویژه سپیدپوشان دختر دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

رویداد هنری انتفاضه هنر ویژه دانشجویان دختر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مدت دو روز از تاریخ چهارشنبه ۲۴ آبان تا پنج‌شنبه ۲۵ آبان از ساعت ۹ صبح در مرکز همایش های موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در طول برگزاری این رویداد، آثار هنری خود در رشته‌های پوستر، نقاشی، تایپوگرافی، نقاشی‌خط، نقاشی دیجیتال، کلیپ به صورت گروهی، مصاحبه خیابانی به صورت گروهی، موشن گرافیک به صورت گروهی، پادکست و اینفوگرافیک را تولید و در نهایت این آثار تولیدی در فضاهای درمانی، دانشگاهی و فرهنگی و هنری به نمایش گذاشته خواهد شد.

در این روید که با شعار «بدم المظلوم» برگزار خواهد شد، شرکت کنندگان ضمن شرکت در کارگاه‌های تبیینی با موضوع حماسه «طوفان الاقصی» و تحلیل جنایات رژیم صهیونیستی به کنش‌گری و تولید آثار هنری در این زمینه خواهند پرداخت.