به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه بهمن سبز، شامگاه یکشنبه هفتم آبان، اکران مردمی فیلم «گیج‌گاه» در پردیس سینمایی ملت با حضور عوامل فیلم و جمعی از علاقه‌مندان و دوستداران سینما برگزار شد.

عادل تبریزی پیش از نمایش فیلم در جمع تماشاگران گفت: هدفم از ساخت «گیج‌گاه» این بوده است که فیلم با اخلاق و محترمی بسازم.

سپس تبریزی ضمن تشکر از حامد بهداد گفت: من از او بسیار یاد گرفته‌ام، او بسیار باسواد و با ادبیات و شعر آشناست. من سال ۹۳ ایده «گیج‌گاه» را به او گفتم و حامد آن ایده را تحلیل کرد و انگیزه و مشوق من برای ساخت این فیلم شد.

حامد بهداد از صحبت‌های عادل تبریزی در مورد خودش تشکر کرد و فیلم «گیج‌گاه» را یک فیلم کمدی نوستالژیک خواند و گفت: این فیلم هیچ رقابت و مسابقه‌ای با هیچ اثر دیگری ندارد، نه قبل از خودش و نه بعد از خودش. در ژانر خودش بسیار با ادب، با اخلاق، با حیا و نجابت ساخته شده است.

بهداد در ادامه گفت: مدتی بود که به سینما می‌رفتم و در آثاری که می‌دیدم و می‌خواستم بخندم، حس می‌کردم که این خنده مشروع نیست و عشقی که به نمایش درآمده پاکیزه نیست. بعد از مدت‌ها می‌بینم که خنده‌ها و شادی‌ها برای تماشای فیلمی مثل «گیج‌گاه»، مشروع و مجاز است. همانطور که در گذشته ابراز عشق و احساسات، از حرمت برخوردار بود، این کمدی نوستالژیک هم قصه شریفی دارد و حرمت عشق را حفظ می‌کند.

در انتهای مراسم کارگردان «گیج‌گاه» با تشکر از همه عوامل، از حضار خواست به احترام کارگردان فقید داریوش مهرجویی دست بزنند و یک دقیقه سکوت کنند.

مراسم اکران مردمی فیلم سینمایی «گیج‌گاه» به کارگردانی عادل تبریزی که از ۱۸ مهر در حال اکران است، یکشنبه شب در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.

عادل تبریزی کارگردان، حنیف سروری تهیه‌کننده و حامد بهداد بازیگر نقش اول و مریم همتیان و علی راد از دیگر بازیگران این فیلم، ضمن حضور در مراسم در کنار مردم به تماشای فیلم نشستند.