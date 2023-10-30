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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۹

پس از درویش و گل محمدی؛

مهدی تاج از پورعلی گنجی عیادت کرد

مهدی تاج از پورعلی گنجی عیادت کرد

رئیس فدراسیون فوتبال ایران به عیادت مدافع مصدوم تیم ملی رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پورعلی گنجی در جریان دیدار تیم ملی فوتبال ایران و قطر در فینال تورنمنت چهارجانبه اردن دچار پارگی رباط صلیبی شد تا روز گذشته مورد جراحی قرار بگیرد.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال صبح امروز با حضور در بیمارستان محل جراحی مدافع تیم ملی ایران از پورعلی گنجی عیادت کرد و در جریان آخرین وضعیت مداوای او قرار گرفت.

پیش از تاج نیز رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان به همراه سروش رفیعی از این بازیکن عیادت کردند.

همچنین مریم آزمون سرمربی تیم ملی بانوان که به همراه این تیم در استرالیا حضور دارد، در تماسی تلفنی با پورعلی‌گنجی گفت‌وگو و برای این بازیکن آرزوی سلامتی کرد.

مدافع ملی پوش پرسپولیس به دلیل جراحی رباط صلیبی زانوی پای خود فصل جاری رقابت‌های فوتبال باشگاهی کشور و در پی ان جام ملت‌های آسیا را از دست داد.

کد مطلب 5925399

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