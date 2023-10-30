خبرگزاری مهر؛ گروه مجله _ فاطمه برزویی: بعد از حمله غافلگیرانه حماس به اراضی اشغالی در ۱۵ مهر ماه، اتفاقات گوناگونی درباره غزه رخ داده است. از آغاز ماجرا، چهره‌های مختلفی درباره این حوادث و آینده منطقه صحبت کرده‌اند و پیش‌بینی‌هایی داشته‌اند. پرتکرارترین سوال‌ها این بوده که «حزب الله» و «لبنان» چه زمانی و چگونه به جنگ وارد می‌شوند؟ «عراق» و «اردن» چه موضعی در برابر جنگ می‌گیرند؟ و مهم‌ترین سوال اینکه «ایران» به عنوان کشوری که سال‌های اخیر از مهم‌ترین حامیان مقاومت بوده چه تصمیماتی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد؟

در میان این پیش‌بینی‌ها، عده‌ای معتقدند ورود لبنان و ایران به جنگ، می‌تواند باعث جنگ جهانی سوم شود. این پیش‌بینی‌، هراس از آینده اتفاقات را دوچندان کرده و چشم و گوش جهان را به مواضع این دو کشور حول محور غزه و فلسطین دوخته است.

در هیاهوی این اظهارنظرها، شخصی به اسم «ایلان ماسک» که ثروتمندترین مرد جهان معرفی می‌شود و یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های فضای مجازی است، اخیراً در نرم‌افزار خود یعنی توئیتر قدیم یا «ایکس» عکسی منتشر کرده است که به ادعای برخی مبنی بر جنگ‌طلب بودن ایران طعنه و کنایه می‌زند.

در واقع چیزی که در این تصویر آمده، نقشه ایران است که دورتادور آن را پرچم‌های آمریکا پر کرده است؛ این پرچم‌ها نشانه پایگاه‌های نظامی ایالات متحده است در منطقه جنوب غرب آسیا را نشان می‌دهد. ماسک با این توییت یادآوری می‌کند که بر اساس شواهد، این آمریکا است که اطراف ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه را پر کرده و هزاران کیلومتر آن طرف تر از کشور خودش، پایگاه‌های نظامی ساخته است.

اندکی بعد از انتشار این عکس، کاربران بسیاری به محتوای منتشر شده توسط صاحب «ایکس» واکنش نشان دادند. شماری از حساب‌های اینترنتی که نسبت به سیاست‌های غرب در منطقه معترض بودند، ضمن حمایت از توییت ماسک، آن را بازنشر کردند و با دیگران به اشتراک گذاشتند؛ اما در این میان عده‌ای هم به محتوای کنایه‌آمیز ماسک اعتراض کردند.

چیزی نگذشت که ماسک برای دفاع از خود در برابر حملات و هجمه‌های مختلف، توییت دیگری در ادامه عکسی که منتشر کرده بود، نوشت و به این‌طور به کسانی که او را بازخواست کرده بودند، توضیح داد: «حقیقت همیشه یکی نیست و خوب است از دیدگاه‌های مختلف یک موضوع را دید و بررسی کرد!»

تا لحظه انتشار این مطلب، توییت اولیه ماسک چیزی حدود ۱۰۱ میلیون بازدید و ۹۰۰ هزارتا لایک داشته است. در یک مقایسه ساده با توییت قبل و بعدش متوجه بازدید ۲۵ برابری می‌شویم. توییت قبلی ماسک حدود ۴ میلیون و توییت بعدی او نزدیک به ۱۴ میلیون بازدید داشته است. ثبت این رقم به وضوح نشان می‌دهد این موضوع اهمیت بالایی نزد کاربران بین‌المللی دارد. با همه اینها، با توجه به موضع‌گیری ماسک به نظر می‌رسد او هرچند غیرمستقیم و در لفافه، اما با زبان بی‌زبانی آمریکا را بابت سیاست‌هایش محکوم می‌کند و به صف کسانی پیوسته که معتقدند مسئول اتفاقات منطقه خود آمریکایی‌ها هستند.

ببخشید که کشورمان را وسط پایگاه‌های نظامی شما ساختیم!

مهم‌تر از آنچه ماسک منتشر کرد، واکنش‌های گسترده و پرحاشیه‌ای بود که نسبت به این توییت مطرح شد؛ واکنش‌هایی که برخی از آنها خودشان بازدیدهای قابل توجهی روی نرم‌افزار «ایکس» ثبت کردند. یکی از این واکنش‌ها که ۱۳۳ هزار بار مورد توجه کاربران قرار گرفته بود این سوال بود که: «آیا می‌دانید ایران در ۲۰۰ سال گذشته هیچ جنگی را آغاز نکرده است؟ حالا ایران جنگ طلب است یا آمریکا؟»

نظر دیگری که کاربران ایکس به آن توجه زیادی نشان دادند این جمله بود: «جامعه و افرادی که ادعا می‌کنند هیچ پایگاه نظامی در منطقه وجود ندارد به راحتی ۲۰ سال اشغال آمریکا در منطقه را نادیده می‌گیرند.»

کاربر دیگری هم این‌طور نوشته بود: «همه دنیا می‌دانند که ایران درگیر جنگ نیست و این آمریکا است که همیشه خاورمیانه را درگیر جنگ نگه داشته است.»

کامنت دیگری با کنایه و در تائید آنچه ایلان ماسک منتشر کرده بود، نوشت: «ببخشید که کشورمان را وسط پایگاه‌های نظامی شما ساختیم!» همچنین یکی دیگر از کاربران فارسی‌زبان، خطاب به کسانی که به این محتوا به عنوان یک مطلب طنز نگاه کرده بودند نوشت: «این برای شما یک شوخی است، اما برای من و مردم کشورم شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌های سنگین است.»

حضور بی‌مورد آمریکا در اتفاقات و مناطق مختلف دنیا از جمله نکاتی بود که مورد توجه کاربران بین‌المللی قرار گرفت. یک کاربر ترکیه‌ای با انتشار عکس مرزهای کشورش نشان داد که آمریکا نه تنها اطراف ایران بلکه دورتادور ترکیه هم پایگاه نظامی ساخته است.

یکی از کاربران انگلیسی زبان نیز با کنایه به سیاست پرفشار آمریکا در منطقه نوشت: «به روش آمریکایی به این موضوع خفه کردن می‌گویند.»

کاربر دیگری هم نوشته بود: «مانند همه جای دنیا که ایالت متحده درگیر می‌شود حتی در آلمان…»

شماری از کاربران نیز نسبت به آینده اتفاقات منطقه ابراز نگرانی کرده بودند. یکی از آنها نوشته است: «امیدوارم ایران به جنگ نپیوندند؛ اجازه ندهید شرایط متشنج و از کنترل طرفین خارج شود.»

موج اعتراضات به سیاست‌های آمریکا و حمایت این دولت از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در دنیا ادامه دارد. نه فقط در دنیای مجازی، بلکه در زندگی حقیقی نیز، مردمی که می‌خواهند به مداخله جویی‌های ایالات متحده در وقایع منطقه جنوب غرب آسیا واکنش نشان دهند اطراف سفارت این کشور تجمع می‌کنند و از تصمیم‌گیران می‌خواهند این شرایط را متوقف کنند.

نارضایتی مردم جهان از جنایت‌کاران، هزینه‌های زیادی در افکار عمومی برای آنها به دنبال داشته و دارد. هرچند که هشتگ‌ها و محتوای مربوط به حمایت از غزه در فضای مجازی محدود شود، هرچند که تجمعات ضدصهیونیستی و ضدآمریکایی در دنیا سرکوب شود، باز هم این موج نفرت علیه آنان ادامه‌دار به نظر می‌رسد.