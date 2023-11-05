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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۲:۲۶

نتایج یک گزارش تحلیلی نشان داد؛

داده کاوی تولید محتوا در فضای مجازی با شروع طوفان الاقصی

داده کاوی تولید محتوا در فضای مجازی با شروع طوفان الاقصی

گزارش داده‌کاوی درباره روند انتشار محتوای منتشر شده پیرامون فلسطین نشان می دهد وقتی حمله زمینی صهیونیست‌ها به غزه آغاز شد، کاربران توییتری در حمایت از فلسطین دست به کار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع طوفان الاقصی در ۷ اکتبر (۱۵ مهر) فضای مجازی در سراسر جهان به این اتفاق واکنش نشان داد و به تبع آن در فضای مجازی فارسی نیز شاهد واکنش‌های مختلف ایرانیان به اخبار فلسطین بودیم.

توئیتر با نام جدید ایکس، یکی از پرشورترین شبکه‌های اجتماعی بود که اتفاقاً کاربران زیادی برای حمایت از فلسطین در این بستر فعالیت کردند.

مرکز پژوهشی بتا در گزارشی با داده‌کاوی توییت‌های یک ماه اخیر، روند انتشار محتوای منتشر شده پیرامون فلسطین را استخراج کرده است.

در این گزارش مشخص شده که کاربران توئیتر فارسی در چه روزهایی بیشترین حمایت را از مردم فلسطین داشته‌اند.

خروش توییتری ها علیه حمله زمینی اسرائیل

داده کاوی تولید محتوا در فضای مجازی با شروع طوفان الاقصی

همانطور که مشخص است، با شروع طوفان الاقصی، توییت‌های مربوط به این موضوع به شدت افزایش پیدا کرد و به ترند اول توئیتر تبدیل شد. در ادامه این موضوع همچنان پررنگ بود اما از شدتش کاسته شده بود تا اینکه با خبر حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستانی در غزه، دوباره فضای مجازی ملتهب شد و واکنش‌ها در توئیتر به اوج خود رسیدند.

پس از حمله صهیونیست‌ها به بیمارستان المعمدانی، دوباره شدت توییت‌ها در مورد فلسطین کاهش پیدا کرد تا اینکه حمله زمینی صهیونیست‌ها به غزه آغاز شد و دوباره کاربران توییتری در حمایت از فلسطین دست به کار شدند.

لایک‌های میلیونی برای فلسطین

داده کاوی تولید محتوا در فضای مجازی با شروع طوفان الاقصی

همچنین مرکز پژوهشی بتا در نموداری دیگر، روند لایک مطالب با موضوع فلسطین را بررسی کرده است که طبق این نمودار، بیشترین لایک‌ها مربوط به شروع طوفان الاقصی بوده است.

همچنین حمله صهیونیست‌ها به بیمارستان المعمدانی غزه و شروع حمله زمینی رژیم صهیونیستی به غزه از موضوعاتی بودند که لایک زیادی را داشته‌اند.

با اینکه نسبت لایک‌ها از روز نخست جنگ کم شده است اما با شروع حمله زمینی، دوباره شاهد روند افزایش لایک‌های توییتری بوده‌ایم.

حمایت کاربران از مظلومیت غزه

داده کاوی تولید محتوا در فضای مجازی با شروع طوفان الاقصی

گزارش داده‌کاوی توییت‌های یک ماه اخیر، پرتکرارترین هشتگ‌ها پیرامون مسئله فلسطین را نشان می‌دهد. در این گزارش مشخص شده که کاربران با چه هشتگ‌هایی از مردم فلسطین حمایت کرده‌اند.

همانطور که مشخص است، پرتکرار ترین هشتگ، #طوفان_الاقصی است که ترند اول شبکه‌های مجازی بوده است. پس از آن هشتگ انگلیسی نسل کشی غزه قرار دارد و پس از آن هشتگ انگلیسی شیطان بزرگ در رده سوم قرار گرفته است.

پس از این سه هشتگ، هشتگ‌های #قیام مظلوم، #غزه و #اسراییل پرتکرار بوده‌اند. هشتگ انگلیسی اسراییل، داعش است، دیگر هشتگ پرتکرار بوده است. و در نهایت شاهد پرتکرار شدن هشتگ‌های #حماس، #فلسطین و #غزه_الان پرتکرار بوده‌اند.

برترین توییت‌های فارسی در حمایت از فلسطین

کاربران زیادی در توییتر برای حمایت از مردم مظلوم غزه تولید محتوا کردند و در اینجا پرلایک‌ترین توییت‌های مربوط به فلسطین را با یکدیگر مرور می‌کنیم.

داده کاوی تولید محتوا در فضای مجازی با شروع طوفان الاقصی

در میان ۱۴ توییت برتر پیرامون فلسطین، ۸ توییت مربوط به اکانت رسمی رهبر انقلاب است. متن این توییت‌ها از سخنرانی‌های رهبری بوده است.

دومین توییت برتر مربوط به اکانت وزیر امور خارجه ایران، حسین امیرعبداللهیان بوده است که جنایت صهیونیست‌ها در بیمارستان الاهلی غزه را محکوم کرده است.

چهارمین توییت، مربوط به انتشار تصویری از حاج قاسم سلیمانی توسط اکانت منسوب به سپاه پاسداران ایران زده شده است.

داده کاوی تولید محتوا در فضای مجازی با شروع طوفان الاقصی

کد مطلب 5930712

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