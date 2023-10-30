حساب یهودیان از صهیونیست جداست

به گزارش خبرنگار مهر، گرچه مسلمان نیستند اما انسانیت را ملاک زیستن میدانند و معتقدند که باید با جنایات ضد انسانی رژیم صهیونیست مبارزه کرد.
هر کدامشان پلاکارد و تراکتی در دست دارند، تعدادشان شاید به ۲۰۰ نفر هم نرسد اما جنایات کودکش کش صهیونیست را بر نمیتابند و از نوشتههای همین پلاکاردها پیداست که با مردمان غزه و فلسطین همدردی دارند و از آنها حمایت میکنند.
اینجا کامیاران است، شهری که وجود شیعه و سنی در کنار هم خبر از وحدت و انسجام مردمان این شهر دارد و یهودیانی که شاید جمعیتشان به ۲۰۰ نفر هم نرسد اما در کنار مسلمانان این شهر زندگی میکنند.
امروز همین یهودیان ساکن کامیاران برای دفاع از مردم غزه به پا خواستهاند و با تجمع در فرمانداری این شهر خشم و انزجار خود را از رژیم کودککش غزه اعلام کردند.
«ماخواستار آتش بس فوری هستیم»، «حساب یهودیت از صهیونیست جداست»، «به نام یهودیت جنایت نکنید» و «ما هرگونه رفتار جنایتکارانه علیه مردم غزه را محکوم میکنیم» اینها نوشتههایی بود که بانوان و آقایان یهودی در دست داشتند و با سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» خواهان اتمام جنگ رژیم صهیونیست علیه مردم غزه شدند.
در پلاکارد دیگری که تعدادی از تجمع کنندگان در دست داشتند آمده بود، ما جامعه کلیمیان ایران ضمن محکومیت شدید جنایات رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بیدفاع فلسطین، همدردی خود را با آنان اعلام نموده و از جامعه جهانی درخواست کمک به آنان را داریم.
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