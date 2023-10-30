مهدی طارمی در آستانه تاریخ سازی در این فوتبال پورتو

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پورتو و ویزولا بامداد امروز دوشنبه در هفته دهم لیگ پرتغال به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری دو بر صفر تیم پورتو همراه شد تا این تیم پشت سر بنفیکا و اسپورتینگ در رده سوم جدول رده بندی قرار بگیرد.

مهدی طارمی مهاجم تیم ملی ایران و باشگاه پورتو در این بازی گل اول را برای تیم خود به ثمر رساند و در به ثمر رسیدن گل دوم تیمش هم نقش پررنگی داشت. طارمی با تک گلی که در این بازی به ثمر رساند مجموع تعداد گل‌های خود برای پورتو در لیگ پرتغال را به عدد ۶۰ رساند و پس از «ماریو جاردل» و «جکسون» کلمبیایی در رده سوم بهترین گلزنان خارجی تاریخ تیم پورتو قرار گرفت و حالا تنها هفت گل تا رسیدن به مقام دوم این لیست فاصله دارد.

طارمی یکی از مُهره های اصلی پورتو به شمار می‌رود و تیم‌هایی از لیگ سری آ ایتالیا خواهان به خدمت گرفتن این مهاجم هستند؛ مدیران پورتو تاکنون اجازه جدایی به بازیکن ایرانی خود نداده‌اند و باید دید طارمی در پنجره نقل و انتقالات زمستانی از پورتو جدا خواهد شد یا خیر.