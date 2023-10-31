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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۴:۴۴

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

مبنای قرآنی عملیات طوفان الاقصی چیست؟

مبنای قرآنی عملیات طوفان الاقصی چیست؟

حجت‌الاسلام استوار میمندی رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه دو آیه از قرآن را به عنوان مبنای عملیات طوفان الاقصی نام برد.

حجت‌الاسلام استوار میمندی رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ریشه قرآنی طوفان الاقصی گفت: باید بررسی کرد که مبنای دینی عملیات طوفان الاقصی که رزمندگان و حماس انجام دادند چه بود و چه چیزی باعث شد رزمندگان مقاومت به عمق مناطق اشغالی نفوذ کنند.

وی با اشاره به آیه ۳۹ سوره حج ادامه داد: در این آیه خداوند می‌فرماید: «أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ؛ به مسلمانان که مورد قتل (و غارت) قرار گرفته‌اند رخصت (جنگ با دشمنان) داده شد، زیرا آنها از دشمن سخت ستم کشیدند و همانا خدا بر یاری آنها قادر است.» این آیه مبنای قرآنی و دینی طوفان الاقصی است.

رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ حوزه‌های علمیه افزود: خداوند اذن داده کسانی که مورد ظلم واقع شده با دشمن جهاد کنند همه ما میدانیم بیش از هفتاد سال است که صهیونیست غاصب سرزمین فلسطین را اشغال کردند و مردم را از خانه و کاشانه اخراج کردند و کشتار وحشیانه انجام دادند در حالی که طرف‌های متفاوتی صهیونیست‌ها را به میز مذاکره آورده و با آنها پیمان‌هایی را امضا کردند ولی باز آنان نقض پیمان کردند.

حجت الاسلام استوار میمندی ادامه داد: در آیه ۱۳ سوره توبه خداوند می‌فرمایند: «أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَکَثُوا أَیْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» چرا نمی‌جنگید با کسانی که نقض پیمان می‌کنند و کمر به اخراج پیامبر می بنند؟ و امروز صهیونیست‌ها کمر به خارج کردن مسلمانان کردند.

وی در پایان گفت: عملیات طوفان الاقصی دفاع از سرزمین، کیان و دفاع از هویت تاریخی مردم فلسطین و مسجد الاقصی به عنوان قبله اول مسلمانان جهان است. امروز امت جهان اسلام وظیفه دارد به این حرکت حماسی بپیوندند و از مردم مظلوم فلسطین به خصوص غزه حمایت کنند.

کد مطلب 5925512

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