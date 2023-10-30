به گزارش خبرنگار مهر، بهترین‌های سال فوتبال آسیا در بخش‌های مختلف در قطر گرد هم می‌آیند تا بدین ترتیب پس از چهار سال وقفه مراسم برترین‌های سال آسیا سه‌شنبه (۹ آبان) برگزار شود. نامزدهای عناوین مختلف جوایز کنفدراسیون فوتبال آسیا به شرح ذیل است:

مرد سال فوتبال آسیا

متیو لکی (باشگاه ملبورن سیتی، تیم ملی استرالیا)

المعز علی (باشگاه الدحیل، تیم ملی قطر)

سالم الدوسری (باشگاه الهلال، تیم ملی عربستان)

بانوی سال فوتبال آسیا

سامانتا کِر (باشگاه چلسی، تیم ملی استرالیا)

ژانگ لینیان (باشگاه‌های گوانگژو، ووهان و گراسهوپر، تیم ملی چین)

ساکی کوماگای (باشگاه بایرن مونیخ، تیم ملی ژاپن)

بهترین لژیونر فوتبال آسیا

مهدی طارمی (باشگاه پورتو، تیم ملی ایران)

کائورو میتوما (باشگاه‌های سن‌ژیلوا و برایتون، تیم ملی ژاپن)

کیم مین‌جائه (باشگاه‌های فنرباغچه و ناپولی، کره جنوبی)

بازیکن برتر سال فوتسال آسیا

مسلم اولادقباد (ایران)

سعید احمد عباسی (ایران)

گیلرمه کوروموتو (ژاپن)

بهترین مربی آسیا در بخش مردان

گراهام آرنولد (استرالیا)

هاجیمه موریاسو (ژاپن)

سعد الشهری (عربستان)

بهترین مربی آسیا در رده بانوان

شوی کینگیا (چین)

تومومی میاموتو (ژاپن)

اون‌جونگ کیم (کره جنوبی)

بهترین بازیکن جوان آسیا

امین حزباوی (باشگاه فولاد، تیم ملی ایران)

کوریو ماتسوکی (باشگاه‌های آئوموری یامادا و اف‌سی توکیو، تیم ملی ژاپن)

سئونگ‌وون لی (باشگاه گانگوون اف‌سی، تیم ملی کره جنوبی)

بهترین بازیکن جوان آسیا در رده بانوان

ماری فولر (باشگاه منچسترسیتی، تیم ملی استرالیا)

هو یوکسین (باشگاه جیانگسو، تیم ملی چین)

مایکا هامانو (باشگاه ایناک کوبه لئونسا، تیم ملی ژاپن)

بهترین فدراسیون فوتبال آسیا (پلاتین)

فدراسیون فوتبال ایران

فدراسیون فوتبال ژاپن

فدراسیون فوتبال ازبکستان

جایزه برترین رئیس فدراسیون برای رده پایه (برنز)

فدراسیون فوتبال برونئی دارالسلام

فدراسیون فوتبال هند

فدراسیون فوتبال ایران

فدراسیون فوتبال سوریه

جایزه برترین رئیس فدراسیون برای رده پایه (نقره)

فدراسیون فوتبال گوام

فدراسیون فوتبال فیلیپین

فدراسیون فوتبال تایلند

فدراسیون فوتبال سال (یاقوت قرمز)

فدراسیون فوتبال گوام

جایزه برترین رئیس فدراسیون برای رده پایه (طلا)

فدراسیون فوتبال استرالیا

فدراسیون فوتبال چین

فدراسیون فوتبال ژاپن

جایزه برترین رئیس فدراسیون برای رده پایه (الماس)

فدراسیون فوتبال قرقیزستان

فدراسیون فوتبال لبنان

فدراسیون فوتبال ویتنام

بهترین فدراسیون فوتبال منطقه‌ای

فدراسیون فوتبال آسه‌آن (جنوب شرقی آسیا)

فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی

فدراسیون فوتبال جنوب آسیا

جایزه ویژه داوران

کریس بت (استرالیا) - داور وسط

آنتون شتینین (استرالیا) کمک داور

اشلی بیچام (استرالیا) کمک داور

عمار الجنیبی (امارات) کمک داور ویدئویی