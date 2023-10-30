بیانیه جامعه کلیمیان اصفهان برای همدردی با مردم غزه

به گزارش خبرنگار مهر، کلیمیان اصفهان پیش از ظهر دوشنبه مقابل استانداری اصفهان حضور یافتند و با قرائت بیانیه‌ای جنایت‌های رژیم صهیونسیتی علیه مردم فلسطین را محکوم و با مردم فلسطین ابراز همدردی کردند.

«به کدامین گناه؟»، «حساب یهودیت از صهیونیست جداست»، «مرگ بر اسرائیل»، «به نام یهودیت جنایت نکنید» و «ما عاشق مبارزه با صهیونسیت ها هستیم» متن‌هایی است که در پلاکاردهای معترضان کلیمی نوشته شده بود، در ادامه این تجمع پرچم رژیم غاصب اسرائیل توسط کلیمیان اصفهان به آتش کشیده شد.

جمعی از مدیران استان از جمله مشاور استاندار اصفهان و مدیرکل امور عمومی استانداری و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان نیز در جمع کلیمیان اصفهان حضور یافتند و از بصیرت و احساس مسئولیت کلیمیان اصفهان در محکوم کردن جنایت‌های رژیم غاصب و کودک‌کش صهیونیستی قدردانی کردند.

در متن بیانیه کلیمیان اصفهان آمده است:

«چنین فرمود خداوند: عدل و انصاف روا داشته و غصب شده را از دست ظالم رهایی دهید. «ارمیا نبی»

ما یهودیان ایران همگام با همه یهودیان آزاده جهان، جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم نموده و دولت‌های حامی این رژیم را شریک این جنایات و کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین می‌دانیم و رفتارهای این رژیم سفاک را بر خلاف آموزه‌های یهودیت و تورات مقدس دانسته و ضمن همدردی با مردم مظلوم و ستم دیده غزه که مدت‌هاست در محاصره رژیم صهیونیستی بوده و از حداقل شرایط لازم برای ادامه زندگی (آب، خوراک و سوخت) محرومند و طی هفته‌های اخیر به صورت شبانه روزی مورد تهاجم و بمباران بی‌رحمانه این رژیم می‌باشند، عمیقاً ابراز تاسف می‌نماییم و ضمن تجمع در کنیساهای شهرهای یهودی نشین ایران؛ تهران، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، یزد و … نکات زیر را به تمامی دولت‌ها ملت‌ها و مجامع بین المللی یادآور می‌شویم:

۱_ ارتکاب جنایت و جرایم جنگی توسط رژیم سفاک صهیونیستی مورد تقبیح تمامی ادیان و آزادگان جهان بوده و اقدامات رژیم صهیونیستی در هفته‌های اخیر هیچ گونه نسبتی با دین یهود و باورهای یهودیت نداشته و ندارد.

۲_ حمایت دولت‌های استعماری از رژیم صهیونیستی ضمن مفتضح ساختن آنها نزد ملت‌ها، آنها را نیز شریک جرم رژیم صهیونیستی ساخته و مسئولیت این جنایات و کشتار افراد بی‌دفاع را بر عهده آنها محول می‌سازد.

۳_ سکوت و انفعال دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مجامع حقوق بشر در قبال جنایات صورت گرفته از طرف رژیم صهیونیستی مصداق بارز شناسایی وضعیت موجود بوده و مسئولیت بین المللی دولت و سازمان‌های منفعل را به همراه دارد.

۴_ ما خواستار آتش بس فوری و توقف جنایات رژیم صهیونیستی اعم از قتل عام کودکان زنان و هدف قرار گرفتن افراد و اماکن غیرنظامی و اماکن مقدس می‌باشیم و درخواست رفع فوری محاصره غزه جهت ارسال دارو غذا و سوخت و … و امدادرسانی به ساکنین دردمند این منطقه را داریم.

به امید برقراری صلح، آرامش و امنیت و عدل و انصاف در کل جهان.