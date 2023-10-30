۲۵ میلیارد تومان صرف زیباسازی پل قدس اردبیل شد

محمود صفری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به زیباسازی پل قدس در راستای بهبود منظر و سیمای شهر اظهار کرد: زیباسازی پل قدس با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان در حال انجام است و تلاش میکنیم در اسرع وقت زیباسازی را تکمیل و پل را تحویل شهروندان دهیم.
وی با بیان اینکه اجرای قرنیز پیشانی کامپوزیتی، رنگ آمیزی با بتونه کاسماتیک و پرامیر و رنگ در پل قدس در دستور کار است، تصریح کرد: در کنار زیباسازی پایهها و بدنه پل، بهسازی زیر پل شامل اجرای پازل، چمن مصنوعی و اجرای فضای سبز نیز انجام شدهاست.
شهردار اردبیل با بیان اینکه هدف از زیباسازی پل قدس جلب رضایت شهروندان است، گفت: یکی از وظایف ذاتی شهرداری توجه به زیباسازی شهر و بهبود فضای موجود است چرا که قطعاً فضای زیبای شهر در نشاط و روحیه شهروندان تأثیر مثبتی دارد.
صفری افزود: زیباسازی پل به دلیل قرار گرفتن در یکی از تقاطعهای پر تردد جز دغدغههای شورای اسلامی شهر و شهرداری بود که بعد از اتمام زیباسازی، نورپردازی پل نیز آغاز میشود.
زیباسازی منظر شهری جز با مشارکت شهروندان محقق نمیشود
شهردار اردبیل از شهروندان خواست تا از نصب هرگونه تبلیغات در بدنه پل خودداری کنند چرا که زیباسازی منظر شهری جز با مشارکت شهروندان محقق نمیشود.
وی بیان کرد: نگهداری از پل قدس در طول سال به ویژه ایام انتخابات با توجه به زیباسازی در دستور کار خواهد بود و از شهروندان، کاندیداها و طرفدارانشان خواهشمندیم صیانت از اموال عمومی شهری را در نظر بگیرند.
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