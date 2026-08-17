هفته دولت؛ فرصتی برای تقویت همدلی اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی محمدزاده عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برنامه‌های هفته دولت، چهلم رهبر شهید و هفته وحدت، با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ اظهار کرد: برنامه‌های امسال باید متفاوت از سال‌های گذشته، باشکوه و در شأن شهدای دولت و رهبر شهید برگزار شود.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و تقسیم دقیق مسئولیت میان دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و افزود: پس از تعیین مسئولیت‌ها، عملکرد دستگاه‌ها در نحوه اجرای برنامه‌ها و میزان تحقق اهداف مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه استانداری آمادگی کامل برای پشتیبانی از این برنامه‌ها را دارد، گفت: مجموعه برنامه‌های هفته دولت، چهلم رهبر شهید و هفته وحدت باید با رویکرد تبیین دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و تقویت امید اجتماعی طراحی و اجرا شود.

محمدزاده با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه افزود: در چنین شرایطی باید با ارائه گزارش‌های واقعی، دقیق و امیدآفرین، در عرصه گفتمانی و رسانه‌ای نیز همگام با مقابله در عرصه‌های دیگر حرکت کنیم.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت رویداد «ایران جان» برای معرفی ظرفیت‌ها و برنامه‌های آذربایجان شرقی تأکید کرد و گفت: حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم در این برنامه‌ها می‌تواند به افزایش اثرگذاری آنها و تقویت همدلی و انسجام اجتماعی منجر شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، فرهنگی و اجتماعی برای برگزاری هرچه بهتر این مناسبت‌ها شد.

در این نشست، الزامات و ظرفیت‌های موجود برای برگزاری برنامه‌ها بررسی و بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای تحقق اهداف تعیین‌شده تأکید شد.