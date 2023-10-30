به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی ظهر دوشنبه در پنجاه و یکمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان البرز که با حضور اعضای کارگروه در سالن جلسات شهدای دولت برگزار شد، اظهار داشت: هر شهرک صنعتی باید سایت مشخصی را برای مدیریت پسماندهای خود در نظر بگیرد تا از بروز خطرات زیست محیطی جلوگیری شده و برنامه‌ای عملیاتی به منظور کاهش منابع آلاینده در حوزه پسماند داشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز بر مدیریت پسماندهای شهرک‌های صنعتی استان تاکید کرد و گفت: بر اساس تکالیف قانونی و ابلاغی، شهرک‌های صنعتی استان موظف هستند نسبت به مدیریت پسماندهای تولیدی، عادی و نخاله‌های ساختمانی خود اقدام کنند.



وی افزود: بر اساس آمار موجود از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۲۱ هزار تن پسماند صنعتی عادی یا عادی شده از صنایع مستقر در استان به مرکز دفن زباله حلقه دره منتقل شده است که از این میزان سه هزار و ۲۹۰ تن پسماند مربوط به شهرک صنعتی اشتهارد به مرکز دفن حلقه است.

لزوم جانمایی سایت پسماندهای صنعتی و ویژه البرز

وی در ادامه سخنان خود از آغاز بازدیدهای میدانی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان از سایت‌های پسماند استان خبر داد و یادآور شد: در این راستا جانمایی سایت پسماندهای ویژه و صنعتی استان از جمله نیازهای ضروری استان است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

بررسی وضعیت و مسائل و مشکلات پسماند شهرک صنعتی اشتهارد، شهرک صنعتی کوثر، ایستگاه موقت شهر هشتگرد، مهستان، کوهسار در شهرستان ساوجبلاغ، مرکز موقت زباله کمال‌شهر و همچنین بررسی آخرین وضعیت مدیریت بی خطرسازی پسماندهای عفونی مراکز کوچک درمانی شهرهای کرج و فردیس از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود که معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز بر لزوم ساماندهی آنها تاکید کرد.