به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد پایفرد امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به اجرای مانور بازگشایی دریچه‌های سد مخزنی «کمندان»، اظهار داشت: این مانور باهدف آماده‌به‌کار بودن تمامی تجهیزات و تأسیسات در مواقع بحرانی در سیلاب‌های پیش رو صورت گرفت.

وی افزود: اطلاع‌رسانی به کشاورزان و صنایع پایین‌دست سد توسط اداره منابع آب شهرستان صورت‌گرفته است.

رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، گفت: خوشبختانه تمامی تأسیسات و دریچه‌های تخلیه تحتانی سد در شرایط اضطراری آماده‌به‌کار بوده و می‌توان سیلاب‌های احتمالی را به حداقل رسانید.

بنابراین گزارش، سد «کمندان» ازنا باهدف تأمین آب شرب شهرهای ازنا و الیگودرز، تأمین آب کشاورزی و کنترل بخشی از سیلاب رودخانه «ماربره» و دشت «سیلاخور» احداث شده است، این سد از نوع خاکی با هسته رسی با ارتفاع ۶۴ متر و طول تاج ۶۵۴ متر است و در صورت به بهره‌برداری رسیدن، آب کشاورزی ۴۳۰۰ هکتار از اراضی منطقه را تأمین خواهد کرد.