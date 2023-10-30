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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۰۱

رئیس گروه مدیریت بحران آب منطقه‌ای لرستان:

مانور بازگشایی دریچه‌های سد مخزنی «کمندان» ازنا اجرا شد

مانور بازگشایی دریچه‌های سد مخزنی «کمندان» ازنا اجرا شد

ازنا - رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان از اجرای مانور بازگشایی دریچه‌های سد مخزنی «کمندان» در شهرستان ازنا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد پایفرد امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به اجرای مانور بازگشایی دریچه‌های سد مخزنی «کمندان»، اظهار داشت: این مانور باهدف آماده‌به‌کار بودن تمامی تجهیزات و تأسیسات در مواقع بحرانی در سیلاب‌های پیش رو صورت گرفت.

وی افزود: اطلاع‌رسانی به کشاورزان و صنایع پایین‌دست سد توسط اداره منابع آب شهرستان صورت‌گرفته است.

رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، گفت: خوشبختانه تمامی تأسیسات و دریچه‌های تخلیه تحتانی سد در شرایط اضطراری آماده‌به‌کار بوده و می‌توان سیلاب‌های احتمالی را به حداقل رسانید.

بنابراین گزارش، سد «کمندان» ازنا باهدف تأمین آب شرب شهرهای ازنا و الیگودرز، تأمین آب کشاورزی و کنترل بخشی از سیلاب رودخانه «ماربره» و دشت «سیلاخور» احداث شده است، این سد از نوع خاکی با هسته رسی با ارتفاع ۶۴ متر و طول تاج ۶۵۴ متر است و در صورت به بهره‌برداری رسیدن، آب کشاورزی ۴۳۰۰ هکتار از اراضی منطقه را تأمین خواهد کرد.

کد مطلب 5925765

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