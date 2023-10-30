خرید آسان ارز مسافرتی در «بله» بدون مراجعهٔ حضوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بله، تمام افرادی که میخواهند به کشور دیگری سفر کنند، میتوانند از ارز مسافرتی بهعنوان کمکهزینهٔ سفر استفاده کنند.
روشهای مختلفی برای تهیۀ ارز وجود دارد: حضوری و آنلاین. در روش غیرحضوری و آنلاین دریافت ارز مسافرتی، مسافران میتوانند مقدار ارز مسافرتی مدنظر خود را از طریق اپلیکیشن بله، پیامرسان بانک ملی ایران، آسان و بدون اتلاف وقت تهیه کنند. تعداد ارز ثبتشدهٔ موفق در اپلیکیشن بله تاکنون بیش از ۴۰۰ هزار نفر بوده است.
بعضی نیز ترجیح میدهند ارز خود را از طریق بانک و به صورت حضوری دریافت کنند؛ اما این روش بهعلت هدررفت زمان و انرژی، بهصرفه نیست. ارز مسافرتی قابل دریافت در این اپلیکیشن، «دلار» است؛ به دلیل اینکه ارز «دلار» در صرافیهای همهٔ کشورها مورد پذیرش است و از سویی دیگر، یکی از پرتقاضاترین ارزها از سوی مسافران برای سفر خارجی است. کاربران میتوانند حداکثر ۵۰۰ دلار از بله ارز مسافرتی دریافت کنند.
شایان ذکر است ارز مسافرتی از ارز آزاد ارزانتر است و این اختلاف قیمت چند هزار تومانی اثرگذاری زیادی بر کاهش مبلغ کلی دارد و برای افرادی که قصد مسافرت خارجی دارند، نکتهٔ قابل توجهی است.
ارز مسافرتی به سه گروه تعلق نمیگیرد: افرادی که زیر ۱۸ سال سن دارند؛ ایرانیانی که مقیم کشور دیگری هستند به این معنا که دو تابعیتی هستند و افرادی که گذرنامه خدمات یا سیاسی دارند. افرادی که مشمول این سه گروه هستند، نمیتوانند ارز مسافرتی دریافت کنند.
برای دریافت ارز مسافرتی ابتدا باید بلیط هواپیمای سفر خارجی تهیه شود؛ سپس با مراجعه به اپلیکیشن بله، در زبانهٔ خدمات، بخش خدمات بانکی و انتخاب ارز مسافرتی، مراحل دریافت ارز، آغاز میشود.
بعد از انجام مراحل خرید ارز مسافرتی، مسافران با داشتن کد ۱۵ رقمی شناسۀ فروش، میتوانند ارز خود را در فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) از دستگاههای خودپرداز بانک ملی ایران دریافت کنند.
ارز مسافرتی در بله یکی از انواع خدماتی است که این اپلیکیشن به کاربران خود ارائه میکند؛ بله در راستای ارتقای زیستبوم دیجیتال مردم با تعامل و خلاقیت، تلاش میکند که به یکی از مراجع رسانهای در زمینههای تعامل و پیامرسانی، بانکی و خدماتی تبدیل شود.
نظر شما