انسداد محور چالوس در مسیر رفت و برگشت تا ۲۴ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از مرکز مدیریت راه‌های کشور، در پی اجرای عملیات توری سنگی، تثبیت دیواره‌های ریزشی و لق گیری در حدفاصل سیاه‌بیشه تا پل زنگوله، محور کرج - چالوس (مسیر رفت و برگشت)، مسدود می‌شود.

بر اساس این گزارش، این عملیات از تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ۲۴ آبان ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۶ تا ۱۶، روزهای شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه مستثنی هستند. محور چالوس در زمان اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه انجام می‌شود.