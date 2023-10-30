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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

انسداد محور چالوس در مسیر رفت و برگشت تا ۲۴ آبان

انسداد محور چالوس در مسیر رفت و برگشت تا ۲۴ آبان

سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد: محور چالوس در مسیر رفت و برگشت (محدوده سیاه‌بیشه بعد از پل زنگوله) در پی اجرای عملیات توری سنگی، تثبیت دیواره‌های ریزشی و لق‌گیری مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دریافتی از مرکز مدیریت راه‌های کشور، در پی اجرای عملیات توری سنگی، تثبیت دیواره‌های ریزشی و لق گیری در حدفاصل سیاه‌بیشه تا پل زنگوله، محور کرج - چالوس (مسیر رفت و برگشت)، مسدود می‌شود.

بر اساس این گزارش، این عملیات از تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۲ آغاز شده و تا ۲۴ آبان ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت ۶ تا ۱۶، روزهای شنبه، چهارشنبه، پنج‌شنبه، جمعه و ایام تعطیلات رسمی و همچنین روزهای قبل و بعد از تعطیلات چندروزه مستثنی هستند. محور چالوس در زمان اجرای عملیات مسدود بوده و تردد از محورهای جایگزین هراز و سوادکوه انجام می‌شود.

کد مطلب 5925831
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      0 0
      پاسخ
      یکبار کار اساسی بکنیم ۴۴ ساله است دم به دقیقه این جاده به کام پیمانکاران و حیف و میل بیت المال بسته می شود با کار گذاشتن دینامیت و رها سازی سنگهای سست و تعریض جاده و سخره های کار منطقی و درستی انجام دهیم ۰

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