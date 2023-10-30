مهدی قایدی نامزد بهترین بازیکن لیگ امارات شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال امارات رأی گیری برای انتخاب بهترین بازیکن فوتبال امارات در ماه اکتبر را در وب‌سایت خود آغاز کرده است. طبق اعلام فدراسیون امارات این نظرسنجی به مدت ۲۴ ساعت فعال خواهد بود و در پایان، بهترین بازیکن، بهترین دروازه‌بان و بهترین مربی ماه انتخاب خواهد شد.

در فهرست نهایی جایزه بهترین بازیکن اسم مهدی قایدی بازیکن ایرانی «الاتحاد کلبا» به چشم می‌خورد. «فدریکو کارتابیا» از شباب الاهلی، «مارهگا» از شارجه، «سباستین تالیابوئه» از شارجه، «نیکلاس گیمنز» از الوصل هم دیگر نامزدان دریافت این جایزه هستند.