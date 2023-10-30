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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۱۴

شنیده شدن صدای چند انفجار در پایگاه عین الاسد/ ۴ موشک شلیک شد

شنیده شدن صدای چند انفجار در پایگاه عین الاسد/ ۴ موشک شلیک شد

منابع عراقی از شنیده شدن صدای چند انفجار در پایگاه نظامیان آمریکایی در عین الاسد به دنبال حملات موشکی به آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، برخی منابع از شنیده شدن صدای انفجارهایی در اطراف پایگاه عین الاسد در الانبار درغرب عراق خبر دادند که نیروهای آمریکایی در آن قرار دارند.

این منابع از شنیده شدن صدای ۴ انفجار در پایگاه عین الاسد درغرب عراق خبر دادند.

یک منبع امنیتی به المیادین گفت: پایگاه عین الاسد در غرب عراق با ۴ موشک در ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی هدف قرار گرفته است.

این در حالی است که پیش از این، همزمان با حمایت تمام عیار آمریکا از رژیم صهیونیستی در کشتار ساکنان غزه، مقاومت عراق سنتکام را تهدید کرد.

مقاومت عراق خطاب به اشغالگران آمریکایی اعلام کرد: نیروهای سنتکام در هیچ پناهگاهی از تیررس ما خارج نیستند.

کد مطلب 5925998

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    نظرات

    • IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      4 0
      پاسخ
      عجب پایگاه محکمی.هرچی موشک میخوره آخ نمیگه.

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