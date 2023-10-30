به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی صدر با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاستها و ضوابط کیفیتبخشی دانشگاه فرهنگیان»، گفت: براساس این مصوبه پذیرش برای رشتههای تحصیلی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در سال ۱۴۰۳ از طریق آزمون اختصاصی انجام خواهد شد.
وی افزود: متقاضیانی که مایل به ثبتنام در این رشتهها هستند، لازم است همزمان با شروع ثبتنام نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ از تاریخ ۲۱ آبان تا ۲۸ آبان ۱۴۰۲ از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور برای ثبتنام اقدام کنند.
صدر افزود: با توجه به اینکه فرایند پذیرش در این رشتهها منحصراً همزمان با ثبت نام و برگزاری نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ انجام خواهد شد، داوطلبان توجه داشته باشند باید در مهلت مقرر در همان سامانه ثبتنام آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ ثبتنام کنند.
سرپرست معاونت آزمونهای سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: این آزمون برای همه متقاضیان اعم از متقاضیان نوبت اول آزمون سراسری و متقاضیان رشتههای تحصیلی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
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