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۸ آبان ۱۴۰۲، ۱۹:۲۴

معاون سازمان سنجش خبر داد:

اعلام زمان ثبت‌نام و آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳

اعلام زمان ثبت‌نام و آزمون ورودی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳

سرپرست معاونت آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور جزییات نحوه پذیرش، زمان ثبت نام و آزمون رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی صدر با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاست‌ها و ضوابط کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان»، گفت: براساس این مصوبه پذیرش برای رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در سال ۱۴۰۳ از طریق آزمون اختصاصی انجام خواهد شد.

وی افزود: متقاضیانی که مایل به ثبت‌نام در این رشته‌ها هستند، لازم است هم‌زمان با شروع ثبت‌نام نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ از تاریخ ۲۱ آبان تا ۲۸ آبان ۱۴۰۲ از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور برای ثبت‌نام اقدام کنند.

صدر افزود: با توجه به اینکه فرایند پذیرش در این رشته‌ها منحصراً هم‌زمان با ثبت نام و برگزاری نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ انجام خواهد شد، داوطلبان توجه داشته باشند باید در مهلت مقرر در همان سامانه ثبت‌نام آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ ثبت‌نام کنند.

سرپرست معاونت آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: این آزمون برای همه متقاضیان اعم از متقاضیان نوبت اول آزمون سراسری و متقاضیان رشته‌های تحصیلی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۶ و ۷ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5926002

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    نظرات

    • مریم IR ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      5 3
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      باسلام...آیا محدودیت سنی برداشته شده یا هنوز تا ۲۴سال است؟؟
      • افراسیاب IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
        5 0
        سلام ، بله ، محدودیت سنی برداشته شده
    • فاطمه IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      3 1
      پاسخ
      حالا کسایی که دارند دیپلم مجدد برای رشته مورد نظر میگیرند و تازه دی آزمون دارند باید اطلاعات خودشان را برای ثبت نام چه جوری وارد کنند با توجه به اینکه 50 درصد نمره امتحانات نهایی تاثر گذار بر رتبه هست
    • نوراله گلی زاده IR ۲۱:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      14 4
      پاسخ
      لطفا آیا محدودیت سنی برداشته شده است
    • Sana IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      8 0
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      شرط سنی فرهنگیان چند شد باید بدونیم سنمون میرسه که ثبت نام کنیم یا نه؟؟؟
    • صادق AE ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      1 7
      پاسخ
      سلام خسته نباشین،من مدرک تخصصی حفظ قرآن درجه۳(لیسانس)دارم میتونم ثبت نام کنم؟
    • Moji IR ۰۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 2
      پاسخ
      سلام منابعش رو نگفتن؟
    • ایرانی IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      با سلام.لطفا اول شرایط سنی را اعلام کنید تابدونیم امکان ثبت نام داریم یانه؟لطفا پیگیری کنید..
    • سحر IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      2 1
      پاسخ
      سلام منابع برای آزمون فرهنگیان چیست؟
    • IR ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      1 1
      پاسخ
      سلام الان ماکه دیپلم ریاضی داریم ولی رشته لیسانسمون حسابداری،باید باکدوم مدرک شرکت کنیم؟
    • IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام منابع کتاب برای فرهنگیان مشخص نشده؟
    • کریم پور AE ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      1 1
      پاسخ
      سلام من رشتم علوم آزمایشگاهی دامپزشکی منم میتونم شرکت کنم؟
    • IR ۱۸:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      4 0
      پاسخ
      سلام من ۱۴۰۲ کنکور دادم میتونم ثبت نام کنم؟؟
    • سراج سیاوش US ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
      0 1
      پاسخ
      سلام آیا محدودیت سنی برداشته شده است؟ لطفاً جواب بدید

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