امیرمحمد اصغری در حاشیه مراسم «حریف می‌طلبیم» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برنامه «حریف می‌طلبیم» از معدود برنامه‌هایی است که پس از طوفان الاقصی برای حماسه آفرینی‌های نوجوانان ساخته شده است.

دبیر اجرایی رویداد «حریف می‌طلبیم» افزود: همیشه در چنین رویدادهایی به کودکان و بزرگسالان توجه می‌شود ولی قشر نوجوان معمولاً مغفول می‌ماند، بنابراین تصمیم گرفتیم تا این ظرفیت را فعال کنیم.

وی با بیان اینکه در این برنامه تلاش کردیم نوجوانان هنرمند را در کنار هنرمندان بزرگ‌تر به میدان آوریم؛ گفت: با این کار فضای تربیتی و حماسه آفرینی ایجاد می‌شود و این اتفاق در رویداد «حریف می‌طلبیم» به وقوع پیوست.

اصغری در خصوص جزئیات این برنامه گفت: این رویداد با همکاری چند گروه مردمی و دستگاه‌هایی نظیر حوزه هنری، سپاه امام رضا (ع)، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و شهرداری مشهد به اجرا رسید و برنامه‌هایی مانند اجرای سرود حماسی، تئاتر خیابانی و برنامه‌های فردی با حضور برخی هنرمندان استان طی یک روز کامل به اجرا رسید.

گفتنی است؛ رویداد «حریف می‌طلبیم» با حضور بیش از هزار نوجوان کنشگر مشهدی ۱۵ تا ۱۸ سال در سالن سینما آفریقای مشهد برگزار شد و حاضرین ضمن استفاده از برنامه‌های فرهنگی، هنری در ارتباط زنده با غزه، همدردی خود را با مردم مظلوم فلسطین و کودکان این شهر ابراز کردند.