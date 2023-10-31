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۹ آبان ۱۴۰۲، ۹:۳۷

مدیر جهاد کشاورزی رباط کریم خبر داد؛

پیش بینی برداشت۹۶۰ کیلوگرم زعفران از ۱۲۰ هکتار زمین در رباط کریم

پیش بینی برداشت۹۶۰ کیلوگرم زعفران از ۱۲۰ هکتار زمین در رباط کریم

رباط کریم- مدیر جهاد کشاورزی رباط کریم از آغاز برداشت زعفران در ۱۲۰ هکتار از اراضی این شهرستان خبر داد و گفت: پیش بینی می شود ۹۶۰ کیلوگرم طلای سرخ از زمین های زیر کشت این محصول برداشت شود.

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز برداشت زعفران از اوایل آبان ماه خبر داد و اظهار کرد: برداشت طلای سرخ تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت زعفران در شهرستان رباط کریم ۱۲۰ هکتار است گفت: پیش بینی می‌شود در سال جاری ۹۶۰ کیلوگرم زعفران خالص از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.

عباسی عنوان کرد: کشاورزان رباط کریم با برداشت این مقدار زعفران از زمین‌های کشاورزی روستاهای «منجیل آباد»، «یقه»، «کیکاور»، «انجم آباد» و «پیغمبر» ۲۸۰ میلیون تومان در هکتار درآمد ناخالص کسب خواهند کرد.

مدیر جهاد کشاورزی رباط کریم افزود: کشت زعفران به لحاظ نیاز آبی پایین و سهولت تأمین آب در فصل رشد این محصول در رباط کریم باید ترویج و توسعه یابد، چرا که کشت این محصول به لحاظ دارا بودن صرفه اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال برای خانواده‌ها در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و در صورت خرید تضمینی، افزایش اقبال کشاورزان به توسعه کشت و تولید پایدار را در پی خواهد داشت.

کد مطلب 5926276

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