پیش بینی برداشت۹۶۰ کیلوگرم زعفران از ۱۲۰ هکتار زمین در رباط کریم

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز برداشت زعفران از اوایل آبان ماه خبر داد و اظهار کرد: برداشت طلای سرخ تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سطح زیر کشت زعفران در شهرستان رباط کریم ۱۲۰ هکتار است گفت: پیش بینی می‌شود در سال جاری ۹۶۰ کیلوگرم زعفران خالص از این میزان سطح زیر کشت برداشت شود.

عباسی عنوان کرد: کشاورزان رباط کریم با برداشت این مقدار زعفران از زمین‌های کشاورزی روستاهای «منجیل آباد»، «یقه»، «کیکاور»، «انجم آباد» و «پیغمبر» ۲۸۰ میلیون تومان در هکتار درآمد ناخالص کسب خواهند کرد.

مدیر جهاد کشاورزی رباط کریم افزود: کشت زعفران به لحاظ نیاز آبی پایین و سهولت تأمین آب در فصل رشد این محصول در رباط کریم باید ترویج و توسعه یابد، چرا که کشت این محصول به لحاظ دارا بودن صرفه اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال برای خانواده‌ها در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و در صورت خرید تضمینی، افزایش اقبال کشاورزان به توسعه کشت و تولید پایدار را در پی خواهد داشت.