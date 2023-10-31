دستکش واقعیت مجازی بی سیم ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت «فلویید ریالیتی»(Fluid Reality) برای دستکش های واقعیت مجازی لمسی یک جایگزین ارزان‌تر و سبک‌تر ارائه می کند که نیازی نیست به یک کوله پشتی سنگین متصل شود یا لوله ‌هایی را به دنبال خود بکشد. هدف از طراحی این ابزار فراهم کردن تجریه واقعیت مجازی با کیفیت بالا به طور مستقیم برای نوک انگشتان است.

ابزارهای لمسی بعدی اضافی به واقعیت مجازی یا محیط های سه بعدی می دهند و برای آنکه کاربران واقعا احساس کنند در چنین محیط هایی قرار دارند، حیاتی هستند.

تاکنون دستکش های لمسی که شرکت های مختلف مانند HapX و متا ساخته اند با انبوهی از سیم و لوله های مختلف به واحدهای کنترل سنگینی متصل هستند اما ابزار جدید شرکت فلویید ریالیتی کاملا بی سیم، سبک و خودکار است.

این دستکش ۱۶۰ محرک های بازخورد لمسی پویا دارد که برای ارائه کیفیت بالای لمس برای هرسرانگشت طراحی شده اند. به این ترتیب با استفاده از دستکش می توان ویولن مجازی نواخت یا به کاربر کمک کرد هریک از سیم های ابزار را به طور جداگانه حس کند.

در هریک از سرانگشتان لمسی این دستکش «پیکسل‌های» حباب‌مانندی حاوی مایعی قرار دارند. هنگامیکه حباب فعال می شود، مایع آن را پر می کند و کشیده می شود. هر پیکسل یک پمپ اختصاصی و کنترل‌شده الکتریکی با ضخامت چندصد میکرون است. پمپ‌ها فاقد قطعات متحرک هستند و بر اساس اصل الکترواسموز کار می‌کنند و مستقیماً بار درون سیال را جذب می‌کنند تا به جریان بیفتند. طراحی جدید این دستکش به منظور احیای اشیا با اشکال، اندازه‌ها و بافت‌های مختلف است.

ابزارهای لمسی موجود در نوک انگشتان با ضخامت ۵ میلیمتر نامحسوس هستند و با نیروی اندک وان پایین ۱۰ میلی‌وات بر پیکسل کار می‌کنند. همچنین این حسگرها کاملا خودکار هستند و با سیم یا لوله به تجهیزات خارجی متصل نیستند. عمر شارژ باتری دستکش حدود ۳ ساعت است.

این دستکش طراحی جمع و جور و سبکی دارد که با استفاده از قطعات موجود در بازار ساخته شده است. وزن دستکش ۲۰۷ گرم است که ابزارهای الکترونیک و باتری را دربرمی گیرد. قیمت آن نیز کمتر از هزار دلار است.