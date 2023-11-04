دستگاهی که داروی اصلی را از تقلبی تشخیص می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در حال حاضر سیستم های قابل حملی برای کنترل برچسب واقعی بودن داروها وجود دارد اما بیشتر آنها نیازمند یک مخزن داده آنلاین هستند. از سوی دیگر سیستم SmartID که به تازگی ابداع شده به طور کاملا آفلاین کار می کند.

کنسرسیومی از موسسات تحقیقاتی فرانهوفر آلمان این ابزار را ابداع کرده اند که با بهره گیری از ویژگی های کوچک که مربوط به سطح هریک از بسته بندی محصولات هستند، اصل یا جعلی بودن دارو را ردیابی می کند. این بدان معنا است که بافت سطح یک بسته آسپرین با هر بسته دیگری از این دارو متفاوت است.

از آنجا که دارو در کارخانه بسته بندی می شود، یک بارکدQR مخصوص روی هر بسته چاپ می شود. این بارد کد حاوی اطلاعات یا همان اثر انگشت جعبه دارو است. در کنار کدQR یک منطقه سفید کوچک وجوددارد که هیچ چیزی روی آن چاپ نشده است.

هنگامیکه مصرف کننده یا داروساز قصد دارد محصولی را کنترل کند، کافی است با کمک دوربین دستگاه کد و منطقه کنار آن را اسکن کند. اگر کد ارائه شده با آنچه تصویر موبایل نشان می دهد، یکسان باشد، اپی روی موبایل به کاربر اطلاع می دهد محصول اصلی است و برای این کار نیازی به اتصال به اینترنت نیست.

البته محصولات جعلی ممکن است به طور قابل قبولی از این فناوری روی جعبه داروهای تقلبی خود استفاده کنند. این فناوری را می توان روی محصولات دیگر به غیر از دارو مانند کالاهای الکترونیکی، الکل و لباس نیز به کار برد.