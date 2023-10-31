به خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی در نشست خبری رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم الله ۱۳ آبان طی سخنرانی گفت: ملت ما در این ۴۴ سال گذشته به خوبی نشان داده است که می‌شود هم مقاوم بود و هم مظلوم بود و هم در مقابل استکبار ایستاد و پیشرفت کرد و ملت ما آن را به جهانیان یاد دادند.

سردار نقدی با اشاره به جنایات صهیونیست‌ها در غزه اظهار داشت: همه مردم دنیا در کشورهای جهان در مقابل جنایات صهیونیست‌ها به جوش آمده‌اند. هر چند رژیم صهیونیستی و آمریکا حماقت کردند و خدا خواسته است که شیطان بزرگ در یک باتلاق قرار بگیرد که نمی‌توانند از آن بیرون بروند.

وی با اشاره به برنامه ۱۳ آبان امسال گفت: برنامه ما شامل تجمع و راهپیمایی در سراسر کشور از ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح ۱۳ آبان آغاز می‌شود. این برنامه در تهران از ساعت ۹ صبح از میدان فلسطین آغاز و تا مقابل لانه جاسوسی ادامه خواهد داشت.

رئیس ستاد مرکزی گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان‌ماه در پاسخ به سوالی درباره سخنرانان مراسم امسال، بیان کرد: در تمام کشور شخصیت‌های برجسته ملی حضور پیدا می‌کنند و در تهران نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی سخنران مراسم یوم الله ۱۳ آبان‌ماه است.

وی‌افزود: در یوم الله ۱۳ آبان شاهد برنامه‌های متنوعی در سراسر کشور خواهیم بود، از این رو برنامه‌های دانش آموزی و دانشجویی زیادی را در مراسم کشور خواهیم داشت.

سردار نقدی گفت: انشاالله مردم کشورمان و بویژه دانش آموزان عزیز با حضور معنوی خودشان در روز ۱۳ آبان حضور یابند و پیام خود را در دفاع از مردم فلسطین و غزه به جهانیان مخابره کنند.

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم الله ۱۳ آبان با بیان اینکه پیروز اصلی این جنگ ملت قهرمان فلسطین است و صهیونیست‌ها مانند گذشته رسواتر می‌شوند، تصریح کرد: مردم آزادی خواه جهان در حمایت از فلسطین به خیابان‌ها آمدند و علیه رژیم صهیونیستی شعار دادند، این حرکت بی سابقه‌ای است که شکل گرفت.

وی ادامه داد: جز حقارت و شکست چیزی بیشتر نصیب آمریکایی‌ها نخواهد شد و آن‌ها در قساوت و جنایت روی هیتلر را سفید کرده‌اند. اگر هیلتر و چنگیز مغول و قیصر این جنایتکاران با کشتار سربازان پیروزی در عرصه جنگ را به دست می‌آوردند، ولی امروز صهیونیست‌ها با کشتار زنان و کودکان به دنبال پیروزی هستند، ولی صهیونیست‌ها در این ۲۲ روز هیچ پیروزی به دست نیاورده‌اند. البته آن‌ها هم در جبهه فرهنگی، اخلاقی و نظامی شکست خورده‌اند و هم تمام امکانات خود را از دست داده‌اند.

سردار نقدی بیان کرد: اگر غربی‌ها راست می‌گویند ارتش صهیونیستی ارتش قوی است حمایت‌های خود را از این رژیم متوقف کنند تا مشاهده کنیم که به تنهایی چه خواهد کرد. ۱۳ آبان امسال با عملیات طوفان الاقصی همزمان شده و امسال حال و هوای متفاوتی داریم و ملت ایران به ملت خط‌شکن تبدیل خواهند شد.