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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۶

رییس محیط زیست کرج خبر داد؛

صیاد غیرمجاز در دام محیط‌بانان کرجی

صیاد غیرمجاز در دام محیط‌بانان کرجی

کرج- رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج از دستگیری صیاد غیرمجاز ماهی قزل الا توسط محیط بانان منطقه حفاظت شده البرز جنوبی خبر داد.

امید تونی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دستگیری صیاد غیرمجاز ماهی قزل الا توسط محیط بانان منطقه حفاظت شده البرز جنوبی خبر داد.

وی بیان کرد: محیط بانان منطقه در حین گشت زنی در حاشیه رودخانه حفاظت شده کرج موفق به دستگیری این متخلف شدند و دو قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز و یک قطعه چوب ماهیگیری (لنسر) و سایر ادوات شکار کشف و ضبط و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج تصریح کرد: به استناد ماده ۱۵ قانون شکار و صید، شروع به شکار گونه‌های حیات وحش اعم از پرنده‌ها و انواع ماهی‌های حفاظت شده بر خلاف مقررات بوده و قابل تعقیب و مجازات است.

وی متذکر شد: ماهی قزل آلای خال قرمز جزو گونه‌های حمایت شده بوده و رودخانه حفاظت شده کرج یکی از زیستگاه‌های اصلی این ماهی در کشور است.

کد مطلب 5926565

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