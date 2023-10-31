امید تونی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از دستگیری صیاد غیرمجاز ماهی قزل الا توسط محیط بانان منطقه حفاظت شده البرز جنوبی خبر داد.

وی بیان کرد: محیط بانان منطقه در حین گشت زنی در حاشیه رودخانه حفاظت شده کرج موفق به دستگیری این متخلف شدند و دو قطعه ماهی قزل آلای خال قرمز و یک قطعه چوب ماهیگیری (لنسر) و سایر ادوات شکار کشف و ضبط و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج تصریح کرد: به استناد ماده ۱۵ قانون شکار و صید، شروع به شکار گونه‌های حیات وحش اعم از پرنده‌ها و انواع ماهی‌های حفاظت شده بر خلاف مقررات بوده و قابل تعقیب و مجازات است.

وی متذکر شد: ماهی قزل آلای خال قرمز جزو گونه‌های حمایت شده بوده و رودخانه حفاظت شده کرج یکی از زیستگاه‌های اصلی این ماهی در کشور است.