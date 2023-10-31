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۹ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۴۰

پروژه یک هزار و ۱۰۰ واحدی مسکن «سبحان۲» قرچک آماده تحویل است

پروژه یک هزار و ۱۰۰ واحدی مسکن «سبحان۲» قرچک آماده تحویل است

مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن گفت: پروژه یک هزار و ۱۰۰ واحدی مسکن «سبحان۲» قرچک که سالها بلاتکلیف مانده بود، تکمیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن در جریان بازدید امروز وزیر راه و شهرسازی از پروژه یک هزار و ۱۰۰ واحدی «سبحان ۲» قرچک، اظهار کرد: این پروژه که علیرغم احداث، طی چند سال اخیر بلاتکلیف و معطل مانده بود به دلایلی چون قدمت زیاد و مشکلات لوله‌کشی نیازمند بازسازی و اقدامات اصلاحی بود.

وی افزود: در پی تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر تکمیل و تحویل این پروژه به مردم، مقرر شد با ورود به پروژه سبحان ۲ به رفع مشکلات آن اقدام کنیم.

این مقام بانکی گفت: همزمان با عملیات مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی، اقدامات دیگری نیز که در واحدها مورد نیاز بود اعم از تست‌های آب و برق و تأسیسات و مشکلات داخلی واحدها انجام شد. اقداماتی نیز برای رفع مشکلات فاضلاب شهری نیز در دست انجام است.

گفتنی است، این مجتمع مسکونی از یک هزار و سه واحد مسکونی و ۵۴ واحد تجاری برخوردار است و حدود ۱۰ سال می‌شود که با وجود تکمیل شده، اقدامی برای واگذاری آن صورت نگرفته است.

کد مطلب 5926698
زهره آقاجانی

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