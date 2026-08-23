خام فروشی سیب زمینی کرمان در نبود کارخانه فرآوری؛ سودی که خارج می شود

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: شهرستان بردسیر در استان کرمان با تولید سالانه بیش از ۷۰ هزار تن سیبزمینی مرغوب، یکی از قطبهای اصلی تأمین این محصول راهبردی در کشور محسوب میشود، اما با این حال، نبود صنایع تبدیلی و فرآوری کافی در این منطقه، نه تنها سود واقعی را از جیب کشاورزان خارج کرده، بلکه فرصتهای شغلی و ارزآوری فراوانی را نیز از استان کرمان دریغ داشته است.
توسعه کارخانههای فرآوری سیبزمینی در بردسیر، میتواند این منطقه را از یک قطب تولید خام به یک قطب صنعتی- کشاورزی تبدیل کند.
شهرستان بردسیر در منطقهای کوهستانی و سردسیر در نزدیکی شهر کرمان واقع شده و به دلیل شرایط اقلیمی مساعد و خاک حاصلخیز، به عنوان یکی از مهمترین قطبهای تولید سیبزمینی در استان و حتی کشور شناخته میشود.
هر ساله کشاورزان این منطقه با آغاز فصل برداشت، محصولی با کیفیت و مرغوب را روانه بازار میکنند که بخش قابلتوجهی از نیاز استان و حتی استانهای همجوار را تأمین میکند.
ظرفیت تولید؛ رقمی قابلتوجه اما نادیده گرفته شده
بر اساس آخرین آمارها، سطح زیر کشت سیبزمینی در شهرستان بردسیر سالانه بیش از دو هزار هکتار است و با توجه به عملکرد حدود ۳۵ تن در هر هکتار، سالانه بیش از ۷۰ هزار تن سیبزمینی در این منطقه تولید میشود.
این رقم، بردسیر را به یکی از مهمترین قطبهای تولید سیبزمینی در استان کرمان تبدیل کرده است، اما با این حال، آنچه این ظرفیت عظیم تولیدی را به یک فرصت از دست رفته تبدیل کرده، نبود صنایع تبدیلی و فرآوری کافی در منطقه است.
جای خالی صنایع تبدیلی؛ چالش بزرگ کشاورزی بردسیر
بخش قابلتوجهی از سیبزمینی بردسیر بهصورت خام به سایر استانها ارسال میشود و ارزش افزوده آن در جای دیگر ایجاد میشود.
سیبزمینیهای برداشتشده عمدتاً به استانهای همجوار ارسال شده و در کارخانههای چیپسسازی و فرآوری در سایر نقاط کشور به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل میشوند.
این در حالی است که بسیاری از کشاورزان برای فروش محصول خود با مشکلات عدیدهای مواجه هستند و نبود صنایع تبدیلی، آنها را ناچار به فروش فوری محصول با قیمتهای پایین میکند.
توسعه صنایع تبدیلی، ضرورتی برای پایداری تولید
یک کارشناس مسائل کشاورزی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیتهای تولید سیبزمینی در بردسیر، بر لزوم ایجاد کارخانههای فرآوری در این منطقه تأکید کرد و گفت: بردسیر با تولید سالانه بیش از ۷۰ هزار تن سیبزمینی، یکی از قطبهای مهم تولید این محصول در کشور محسوب میشود، اما متأسفانه به دلیل نبود صنایع تبدیلی و فرآوری، بخش عمدهای از این محصول بهصورت خام از منطقه خارج شده و ارزش افزوده آن در سایر استانها نصیب دیگران میشود.
علی قربانی، با بیان اینکه احداث کارخانههای فرآوری سیبزمینی در بردسیر میتواند تحولی اساسی در اقتصاد منطقه ایجاد کند، افزود: با راهاندازی واحدهای فرآوری نظیر چیپسسازی، تولید خلال منجمد، پودر سیبزمینی و سایر محصولات جانبی، نه تنها میتوان از خامفروشی جلوگیری کرد، بلکه اشتغال پایدار برای جوانان منطقه ایجاد میشود و درآمد کشاورزان نیز بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد.
وی در ادامه با اشاره به تجربه سایر استانها، خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر محصول بردسیر به استانهای دیگر رفته و در آنجا فرآوری میشود، در حالی که این صنایع باید در خود بردسیر ایجاد شوند تا ضمن تکمیل زنجیره ارزش، زمینه صادرات محصولات فرآوری شده نیز فراهم شود.
وی معتقد است که برای تحقق این هدف، تسهیل در صدور مجوزها، ارائه تسهیلات بانکی با بهره پایین، حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و ایجاد زیرساختهای لازم مانند تأمین انرژی پایدار از جمله اقداماتی است که باید در اولویت قرار گیرد.
قربانی ادامه می دهد: همچنین، ایجاد مناطق ویژه اقتصادی کشاورزی در بردسیر میتواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای جذب سرمایهگذاری و توسعه صنایع تبدیلی در این منطقه محسوب شود.
ارسال سیب زمینی بردسیر به استان های دیگر
این روزها در مزارع گسترده بردسیر کشاورزان در حال کار تلاش هستند تا دسترنج خود را راهی بازاری کنند که مصرف کنندگانش امیدوارند با ورود سیب زمین های بردسیر کمی از قیمت های بالای سیب زمینی ۸۰ هزار تومانی در آن کاسته شود.
محمد کشاورز بردسیری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نوبت دوم برداشت سیب زمینی در شهرستان آغاز شده و همه مزارع در حال برداشت و عرضه هستند.
وی افزود: خدا رو شکر محصول خوبی تولید و روانه بازار شده است و قیمت ها هم مناسب است.
وی افزود: ۲۴ هکتار زیر کشت دارم و روزانه ۲۵ تن برداشت می کنم و سیب زمینی را به سمت یزد می فرستم و به کارخانه های چیپس می فروشیم.
حسن، دیگر کشاورز بردسیری هم به خبرنگار مهر گفت: امسال بخشی از سیب زمینی را به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر کردیم و بقیه هم روانه بازار به خصوص کارخانه های فرآوری در سایر استان ها شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۰ نفر مشغول به کار هستند و روند کار هم مطلوب است افزود: اگر کارخانه ای در کرمان بود برای من هم بهتر بود و اگر این کارخانه ها در بردسیر ایجاد شود زمینه اشتغال برای فرزندان خودمان فراهم می شود، اما متاسفانه ما چاره ای جز صادرات به استان های دیگر را نداریم.
وی ادامه داد: سیب زمینی را کیلویی ۸۰ تومان در مغازه ها می فروشیم، اما یک پاکت چیپس را با قیمت بیشتر برای کودکانمان می خریم.
کشاورزی قطب اقتصاد بردسیر است
فرماندار بردسیر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: شهرستان بردسیر به دلیل شرایط خاص آب و هوایی یکی از قطبهای کشاورزی استان کرمان محسوب می شود که به دلیل نزدیکی به شهر کرمان از منابع اصلی تامین مواد غذایی مرکز استان محسوب می شود.
علی یار اسکندری نسب افزود: در حال حاضر بخش قابل توجهی از نیروی کار شهرستان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند و برداشت سیب زمینی به عنوان یکی از محصولات اصلی کشاورزی شهرستان در حال انجام است.
وی گفت: سرمایه گذاری در صنایع بالا دستی کشاورزی یکی از سیاستهای اصلی ما در شهرستان محسوب می شود و از سرمایه گذاران دعوت می کنیم با حضور در شهرستان از پتانسیلهای موجود برای تولید و ایجاد ارزش افزوده استفاده کنند.
با وجود کم آبی، بهره وری ۷۰ درصد افزایش یافت
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر با اشاره به جایگاه این منطقه به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید سیبزمینی در استان کرمان، از آغاز برداشت این محصول از سطح ۱۲۰۰ هکتار خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: با وجود محدودیتهای آبی، استفاده از روش آبیاری نوار تیپ، بهره وری آب را تا ۷۰ درصد افزایش داده و پیشبینی میشود امسال ۷۰ هزار تن سیبزمینی مرغوب از دو نوبت کشت برداشت شود.
وی با تشریح چرخه مدیریت عرضه، از تداوم صادرات به کشورهای حاشیه خلیج فارس علی رغم تنشهای منطقهای خبر داد و تأکید کرد که ارقام متنوعی نظیر آگریا، سانته، جلی و چلنجر با کیفیت عالی در این شهرستان تولید میشود.
محسن حیدرآبادی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر با اشاره به اهمیت راهبردی سیبزمینی در سبد غذایی خانوارها و نقش آن در امنیت غذایی منطقه، به تشریح آخرین وضعیت کشت و برداشت این محصول در شهرستان پرداخت.
وی با بیان اینکه بردسیر به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید سیبزمینی در استان کرمان شناخته میشود، اظهار داشت: امسال نیز با تلاش شبانه روزی کشاورزان و برنامهریزی دقیق، عملیات برداشت مرحله اول از سطح ۱۲۰۰ هکتار از اراضی آغاز شده است و این در حالی است که در مجموع، سطح زیر کشت سیبزمینی در این شهرستان بالغ بر ۲ هزار هکتار است که ۶۰ درصد آن در مرحله اول و ۴۰ درصد در مرحله دوم کشت میشود.
حیدرآبادی، با اشاره به اینکه الگوی کشت سیبزمینی در این شهرستان طی دو نوبت عملیاتی برنامهریزی و اجرا میشود، افزود: مرحله نخست، شامل عملیات کاشت از اواخر اسفند تا پایان فروردین ماه است که اکنون با آغاز فصل برداشت «از تیرماه تا نیمه مرداد»، شاهد تکاپو و پرشور و نشاط کشاورزان سختکوش در مزارع هستیم.
وی ادامه داد: مرحله دوم این الگوی کشت نیز در مردادماه کلید میخورد و هم اکنون در حال برداشت محصول هستیم.
مدیر جهاد کشاورزی بردسیر در پاسخ به این پرسش که با وجود محدودیتهای آبی، چگونه میتوان تولید را در سطح مطلوب حفظ کرد، تصریح کرد: با بهره گیری از روش آبیاری نوار تیپ و مدیریت دقیق منابع آب، نه تنها مصرف آب بهینه شده، بلکه بهرهوری را تا ۷۰ درصد افزایش دادهایم.
حیدرآبادی، گفت: این روش، ضمن کاهش هدر رفت آب، زمینهساز افزایش راندمان تولید و کاهش هزینههای کشاورزان شده است و همچنین رعایت دقیق اصول فنی و بهرهگیری از دانش روز، موجب شده تا میانگین برداشت در هر هکتار به ۳۵ تن برسد.
وی در ادامه به موضوع مدیریت عرضه و بازار این محصول پرداخت و گفت: سیبزمینیهای برداشت شده در این مرحله، در وهله نخست پاسخگوی نیاز بازار شهرستان بردسیر و استان کرمان هستند. همچنین بخشی از محصول با هدف تأمین بذر مورد نیاز برای کشتهای آتی ذخیرهسازی میشود و بخشی دیگر به بازارهای کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود.
وی افزود: مابقی محصول نیز با هدف مدیریت اصولی عرضه در شرایط راهبردی کنونی، به سردخانهها منتقل میشوند تا در زمان نیاز به بازار مصرف تزریق و از نوسانات احتمالی جلوگیری شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر با اشاره به ظرفیتهای صادراتی این محصول، خاطرنشان کرد: با وجود تنشهای سیاسی و اقتصادی منطقه، خوشبختانه روند صادرات سیبزمینی به کشورهای حاشیه خلیج فارس در سال جاری نیز تداوم داشته است که این موضوع نشان از کیفیت بالای محصول و استمرار اعتماد بازارهای هدف به تولیدات بردسیر دارد.
حیدرآبادی، گفت: همچنین بخشی از محصول به کارخانههای چیپسسازی در استان یزد ارسال میشود که این خود نشان از تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع تبدیلی در منطقه است.
توسعه زیر ساخت های صنایع وابسته به کشاورزی یکی از حلقه های مفقوده صنعتی در استان کرمان می باشد که تاکنون برنامه ریزی جامعی برای رفع این مشکل انجام نشده است.
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