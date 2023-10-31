به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت شهر وارابی در شمال ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد که فردی مسلح پس از شروع به تیراندازی در یک بیمارستان و زخمی کردن دو نفر، با ورود به یک دفتر پست، دست کم دو نفر دیگر را گروگان گرفته است.

مقامات شهر وارابی گفته‌اند که مظنون، «چیزی شبیه به یک اسلحه کمری» در اختیار دارد. براساس گزارش رسانه‌های محلی، گروگان‌ها کارمندان اداره پست و حدودا ۲۰ و ۳۰ساله هستند. تصاویر تلویزیونی نیز مردی را با گرمکن ورزشی نشان می‌دهد که در اداره پست در حال تهدید افراد با سلاح گرم است.

جنایات خشونت‌آمیز به ویژه حوادث با مداخله سلاح گرم در ژاپن به ندرت رخ می‌دهد. پارسال تنها ۹ حادثه تیراندازی در این کشور به ثبت رسید که ۶ مورد آن به گروه‌های تبهکاری مربوط بود. این حوادث، در مجموع چهار قربانی داشت. در یکی از این حوادث در ماه جولای، مردی با یک اسلحه دست‌ساز، شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن را در یک گردهمایی انتخاباتی به قتل رساند.