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۱۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۵۵

مظنون ۸۶ ساله گروگان‌گیری در ژاپن بازداشت شد

مظنون ۸۶ ساله گروگان‌گیری در ژاپن بازداشت شد

پلیس ژاپن از دستگیری مردی ۸۶ ساله که دیروز(سه‌شنبه) دو نفر از کارمندان یک اداره پست را گروگان گرفته بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پلیس ژاپن اعلام کرد که مردی ۸۶ ساله به نام سوزوکی تسونئو که دیروز در اداره پست شهر وارابی در شمال ژاپن، با اسلحه گرم اقدام به گروگان‌گیری کرده بود را بازداشت کرده است.

مظنون که پیش از ورود به اداره پست، در یک بیمارستان اقدام به تیراندازی و دو تن را مجروح کرده بود، هشت ساعت در اداره پست مخفی شد. بنا به اعلام پلیس، هر دو گروگان زن بودند و یکی موفق به فرار و دیگری با یورش پلیس آزاد شد.

مظنون در بازجویی‌های پس از بازداشت، اعتراف کرد که به دلیل نارضایتی از تحویل یک بسته پستی در سال ۲۰۲۲، در اداره پست اقدام به گروگان‌گیری کرده و در بیمارستان دست به تیراندازی زده و ساعت یک بعدازظهر روز حادثه نیز، آپارتمانش را به آتش کشیده است!

کد مطلب 5927587

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