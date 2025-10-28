متهم ترور نخست وزیر اسبق ژاپن به قتل اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، طبق گزارش رسانه‌های محلی ژاپن، متهم به قتل شینزو آبه، نخست وزیر اسبق که همچنان رکورد طولانی‌ترین دوره نخست وزیری در این کشور را اختیار دارد، در آغاز محاکمه به اتهامات خود اقرار کرد.

تتسویا یاماگامی ۴۵ ساله، هشتم جولای ۲۰۲۲ در جریان یک رویداد انتخاباتی در شهر نارا در استان کانسای در غرب ژاپن، به آبه شلیک کرد. یاماگامی با استفاده از یک سلاح دست‌ساز به آبه شلیک کرد و آبه همان روز بر اثر جراحات وارده جان باخت.

کیودونیوز نوشته است که وی به بازرسان گفت که «به دلیل کینه‌ای که از کلیسای اتحاد به خاطر ورشکستگی خانواده‌اش ناشی از کمک‌های هنگفت مادرش(حدود ۱۰۰ میلیون ین-۶۶۰,۰۰۰ دلار) به این گروه داشت، مرتکب این جنایت شد.»

این کلیسای جنجالی، که در سال ۱۹۵۴ توسط یک ضدکمونیست دوآتشه در کره جنوبی تاسیس شد و از حمایت نوبوسوکه کیشی، پدربزرگ آبه برخوردار بود، از آن زمان در ژاپن منحل شده است.

قتل آبه به دست یاماگامی پیوندهای بین این کلیسا و قانونگذاران حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن را افشا کرد. دادگاه منطقه‌ای نارا قرار است حکم این پرونده را در ژانویه ۲۰۲۶ صادر کند.

پس از قتل آبه، دولت ژاپن در سال ۲۰۲۳ به دنبال انحلال این فرقه مذهبی بود و دادگاهی در ژاپن مارس سال جاری دستور انحلال آن را صادر کرد.