مخالفت هیات مدیره مس رفسنجان با استعفای الهامی

به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان روز گذشته دوشنبه هشتم آبان از سمت خود کناره گیری کرد. در همین رابطه و مسائل مالی ظهر امروز سه شنبه نهم آبان، اعضای هیأت مدیره باشگاه مس رفسنجان تشکیل جلسه دادند که در پایان با استعفای الهامی مخالفت شد.

همچنین در خصوص مشکلات مالی هم ساز و کارهایی در نظر گرفته شده تا هرچه سریع‌تر این مشکل رفع شود و تمرکز الهامی و شاگردانش فقط روی مسابقات لیگ برتر باشد.

ساکت الهامی امشب به رفسنجان سفر می کند تا تمرینات تیم مس برای دیدار با تیم فولاد خوزستان پیگیری شود.

تیم فوتبال مس رفسنجان در هفته نهم لیگ برتر روز جمعه ۱۲ آبان از ساعت ۱۵ و در ورزشگاه شماره یک شهدای رفسنجان برابر فولاد قرار می گیرد. مس با ۱۱ امتیاز در جایگاه هشتم جدول قرار دارد و شاگردان الهامی پس از برتری مقابل ذوب آهن و پیکان به دنبال کسب سومین پیروزی متوالی خود هستند.