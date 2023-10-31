به گزارش خبرنگار مهر، رضا عزتی در رویداد ملی «چفیه‌های بهشتی» به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموز شهید «حسین فهمیده» با قدردانی از عوامل برگزاری رویداد ملی «چفیه‌های بهشتی» اظهار داشت: شهید «حسین فهمیده» دانش‌آموز شجاع و فداکاری بود که در دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی جان خود را داد تا درخت انقلاب به ثمر بنشیند و امروز روح بلند و جاودانه او در میلیون‌ها دانش‌آموز در سراسر کشور تکثیر شده است.

وی با ذکر نام شهدای جوان همچون شهید «عجمیان»، آنها را الگوی مناسبی برای دانش‌آموزان برشمرد و افزود: مدرسه نمونه را مدرسه‌ای است که دانش‌آموز تمام ساحتی تربیت کند و به همه جوانب تربیتی توجه داشته باشد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، رویداد ملی «چفیه‌های بهشتی» و تشکیل پایگاه‌های مقاومت در مدارس غیردولتی که به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور اجرا می‌شود را حرکتی بسیار مؤثر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و معرفی الگوهای تربیتی انقلاب و دفاع مقدس به نسل امروز دانست.

بنابراین گزارش، در رویداد ملی «چفیه‌های بهشتی» هزار و ۳۵۸ پایگاه بسیج دانش‌آموزی در هزار و ۳۵۸ مدرسه غیردولتی در سراسر کشور افتتاح می‌شود.