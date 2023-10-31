دستگیری سارقان منزل با شلیک پلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قاسم پور رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ، گفت: شب گذشته تیم عملیات کلانتری ۱۳۷ نصر در حال گشت زنی در محله جلال آل احمد تهران به یک دستگاه خودروی پژو پارس با ۳ سرنشین مشکوک شده و خودرو را تحت مراقبت‌های ویژه پلیسی قرار دادند.

وی افزود: مأموران با استعلام پلاک خودرو متوجه شدند که پلاک خودروی پژو پارس دستکاری شده و در همین حین سارقان درب یکی از منازل را تخریب کردند که مأموران بلافاصله به منظور دستگیری افراد دستور ایست صادر کردند.

رییس پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: سرنشینان خودروی پژو پارس پس از مشاهده گشت پلیس بلافاصله به طرز خطرناکی متواری شده و با حرکات مارپیچ به خودروی‌های عبوری شهروندان آسیب وارد کرده و به هشدار مأموران بی‌توجهی کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران باتجربه با استفاده از قانون بکارگیری سلاح و شلیک چند تیر هوایی به متعاقب آن به لاستیک خودروی مذکور موفق به توقف خودرو و دستگیری هر ۳ متهم شدند.

سرهنگ قاسم پور خاطرنشان کرد: متهمان همگی دارای سابقه سرقت و تحمل حبس در زندان بوده که تعدادی اموال مسروقه از خودروی متهمان کشف و متهمان به ۱۲ فقره سرقت از منازل با همکاری یکدیگر اعتراف کردند.

رییس پلیس پیشگیری تهران خاطرنشان کرد: شناسایی مالباختگان در دستور کار کلانتری ۱۳۷ نصر قرار گرفت و کشف جزئیات پرونده کماکان ادامه دارد.