آب شهر دوگنبدان در روز چهارشنبه قطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو افشین پور سه شنبه شب در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: در راستای توسعه و ترمیم شبکه و خط انتقال آب در منطقه «باغ فردوس» آب برخی مناطق شهر دوگنبدان از ساعت ۶ صبح چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۲ تا ساعات ۱۷ همان روز با قطعی و اُفت فشار روبرو می‌شود.

وی تصریح کرد: مناطق محله لبنان، باغ فردوس، سه راهی، کارکنان شمالی و جنوبی، بیمارستان نرگسی، سی دستگاه بنیاد شهید، جاده پازنان و فرهنگیان مناطقی هستند که قطعی و اُفت فشار آب خواهند داشت.

افشین پور با بیان اینکه این اصلاح و توسعه در راستای بهبود شرایط آبی مردم این مناطق است، گفت: مردم نسبت به ذخیره آب مورد نیاز خود اقدام کرده و با توجه به احتمال اُفت فشار آب برای ساعاتی از روز از دستکاری شیرآلات و کنتور خودداری کنند.