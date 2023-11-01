به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد. تنها در یک مورد از این بمباران‌ها علیه ۲ خانه مسکونی در خانیونس واقع در جنوب نوار غزه دست کم ۱۲ فلسطینی به شهادت رسیدند.

حملات توپخانه ای ارتش رژیم اشغالگر نیز علیه نوار غزه ادامه دارد به طوری که گزارش‌های رسانه‌ای از هدف قرار گرفتن شرق منطقه حجر الدیک واقع در مرکز نوار غزه توسط توپخانه دشمن حکایت دارد.

خبرگزاری فلسطینی معا نیز گزارش داد که حملات هوایی، توپخانه ای و دریایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد.

در جریان بمباران یک خانه مسکونی نزدیک مسجد الدعوه در اردوگاه النصیرات دست کم هفت فلسطینی به شهادت رسیدند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به صورت بی سابقه‌ای محله الزیتون در جنوب غزه را بمباران کردند.

روز گذشته رژیم صهیونیستی در جدیدترین جنایت خود یک منطقه شلوغ در اردوگاه جبالیا را بمباران کرد.

در نتیجه این جنایت دست‌کم ۱۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند.

وزارت امور داخلی غزه نیز تصریح کرد: بر اساس برآوردهای اولیه در این جنایت بیش از ۴۰۰ نفر به شهادت رسیده یا زخمی شدند. در این جنایت وحشیانه ۶ بمب که وزن هر کدام به یک تن می‌رسید بر سر مردم در اردوگاه جبالیا ریخته شد.

بر اساس این گزارش، اشغالگران یک شهرک مسکونی در مرکز اردوگاه جبالیا را به طور کامل ویران کردند. بیشتر قربانیان این جنایت را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.