هلاکت و زخمی شدن ۲۸ نظامی صهیونیست در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های عبری زبان اذعان کردند: ۱۱ نظامی اسرائیلی از روز گذشته تاکنون در غزه کشته و ۱۷ تن دیگر زخمی شده اند.

این رسانه‌ها اضافه کردند: حال چهار تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.

این نظامیان صهیونیست در جریان یک حمله موشکی به نفربر زرهی آنها که حامل ۱۳ نظامی بوده به هلاکت رسیده اند.

این در حالی است که مقامات رژیم صهیونیستی آمار نظامیان به هلاکت رسیده خود را دقیق اعلام نکرده و تنها بخشی از آن را رسانه‌ای می‌کنند.

رسانه‌های عبری زبان در این خصوص پرسیده اند: قرار بود این نفربر زرهی در غزه عامل شکستن توازن قوا در این منطقه باشد پس چه شد؟

در همین راستا فلسطین الیوم به نقل از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گزارش داد: کشته شدن نظامیان ما در درگیری‌های غزه یک ضربه دردناک و مهلک به شمار می‌رود.