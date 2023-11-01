رژیم صهیونیستی فرزند نامشروع آمریکا و انگلیس است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس باربرز صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در شهر دیر با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، اظهار داشت: در این روزها شاهد شدیدترین حملات هوایی، دریایی و حتی زمینی رژیم صهیونیستی به غزه هستیم و حتی آب و برق و اینترنت را به روی این مردم مظلوم قطع کرده اند و باریکه غزه به تجسم تمام صحنه‌های عاشورا تبدیل شده است.

فرماندار دیر افزود: جنگ اخیر رژیم صهیونیستی یک ابزار و معیاری برای سنجش حجم بی شرافتی و نامردی و حیوان صفتی دولت‌های غربی است و هرآنچه را که مدعی پایبندی به آن بودند، رنگ باخت.

وی با بیان اینکه تمام مردم دنیا بیدار شده و علیه جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم غزه به خیابان‌ها آمده اند، ادامه داد: غول رسانه‌ای صهیونیست‌ها و غربی‌ها شکسته است و اگرچه دولت‌ها خود را کر و کور کرده اند اما همه چیز برای ملت‌ها روشن است.

باربرز با تاکید بر اینکه رژیم اسرائیل فرزند نامشروع آمریکا و انگلیس است و از ریشه کنده و نابود خواهد شد، گفت: آمریکا و انگلیس سردسته جنایات و خون ریزی های ۱۰۰ سال اخیر در کشورها بوده اند.

وی افزود: ۱۳ آبان مرتبط با استکبارستیزی و استکبار جهانی است و باید این موضوع در این روز برجسته شود و ما باید در تعصب نسبت به نظام و انقلاب مانند امامین انقلاب باشیم.

فرماندار دیر با اشاره به لزوم برگزاری باشکوه مراسم ۱۳ آبان، خاطرنشان کرد: ادارات و نهادها از تمام ظرفیت خود برای برگزاری باشکوه یوم الله ۱۳ آبان استفاده کنند و راهپیمایی این روز در تمام شهرها و حتی روستاها برگزار شود.

وی با تاکید بر نهادینه کردن استکبارستیزی در بین نسل جوان و دانش آموزان، بیان کرد: در روز ۱۳ آبان باید اثبات کنیم که در کنار مردم غزه هستیم و کاری کنیم که شعارهای حمایت از مردم مظلوم غزه و استکبارستیزی در ذهن فرزندانمان نقش ببندد.

بابرز در پایان با اشاره به روحیه نوع دوستی مردم شهرستان دیر، ابراز کرد: هر کس به اندازه‌ای که در توان دارد به مردم غزه کمک کند.