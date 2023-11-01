فیزیوتراپی با زندگی مردم مرتبط است/ ایجاد مقطع DPT از سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل باقری فرد، روز چهارشنبه در سی و چهارمین کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران، گفت: فیزیوتراپی جزو لاینفک کار پیشگیری و درمان است و در یک کلمه، فیزیوتراپی به معنای زندگی است.

وی افزود: اگر رشته فیزیوتراپی در دنیا می‌درخشد، به دلیل این است که با زندگی مردم مرتبط بوده و دامنه وسیعی دارد.

باقری فرد ادامه داد: طبق آمار، فیزیوتراپی رشته سوم یا چهارم انتخابی در کنکور است و حتی از داروسازی هم پیشی گرفته است.

وی با تاکید بر ضرورت نیاز مردم به رشته دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی (DPT) در کشور، تصریح کرد: اگر این رشته را مصوب کرده ایم، به خاطر مردم است که به این رشته نیاز دارند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت، با رد موضوع تعارض منافع رشته فیزیوتراپی و ارتوپدی، گفت: هیچ تعارض منافعی وجود ندارد و توافق شده رشته دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی از سال آینده در ۵ یا ۶ دانشگاه کشور کلید بخورد.

وی افزود: با ایجاد دکترای حرفه‌ای فیزیوتراپی، شاهد تحول در آموزش و درمان خواهیم بود.

معاون وزیر بهداشت ادامه داد: بهترین جراحی‌ها بدون بازتوانی و فیزیوتراپی بیمار، نتیجه خوبی نخواهد گرفت.